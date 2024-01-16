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Тренер «Калгари» рассказал, в чем причина успеха Егора Шаранговича

  • 16.01.2024, 11:02
Тренер «Калгари» рассказал, в чем причина успеха Егора Шаранговича
Егор Шарангович

В нынешнем чемпионате НХЛ белорус набрал 30 очков в 43 матчах.

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска поделился мнением об игре белорусского форварда команды Егора Шаранговича, пишет by.tribuna.com.

– Причины его хорошей игры? Уверенность. Ненавижу использовать это слово, но в начале года он играл центрального форварда в четвертом звене. Мы пытались выяснить, что это за игрок, на какой позиции его лучше использовать.

Мы знали, что в «Нью-Джерси» он был парнем, который мог забрасывать, но там на него также рассчитывали и в оборонительных ситуациях.

Отмечу, что Егор никогда не жаловался, когда у него было мало игрового времени. Затем он реализовал свои шансы и забросил в двух матчах подряд, потом в двух из трех, был поднят в верхние звенья и воспользовался этой возможностью.

Я думаю, что сейчас это игрок, на протяжении последних 23-24 матчей набирающий в среднем очко за игру или близко к этому. Он ухватился за свой шанс, но когда таких возможностей ему не предоставляли, он не жаловался, – сказал Хаска.

В нынешнем чемпионате НХЛ Шарангович набрал 30 (17+13) очков в 43 матчах.

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