Российские топ-пропагандисты устроили грызню Александр Невзоров

16.01.2024, 11:17

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Александр Невзоров

Дядюшка Линч может опередить хирургов.

Следует понимать, что меж пропагандистами РФ идет вечная и безжалостная грызня.

Чтобы заслужить ласку Кремля, они вынуждены пытаться превзойти друг друга в мерзости и демонстрации злобы к врагу.

Данный фрукт (на видео) оттеснен мощными задницами симонян-соловьева на третий план.

Фрукт бесится, переживает и подает знаки о том, что «произошла ошибка» и самым мерзким является именно он, а не «жадная армянская банда».

Но возможностей у фрукта мало. Он «задвинут», к дележу свежего информационного пирога не допущен. Поэтому выискивает «чистую физиологию», которой побрезговала даже «банда» и пытается «крыть ею».

Получается неважнецки.

Любые постоперационные проявления всегда неаппетитны, но совершенно типичны для любого пациента.

Сладострастно описанные фруктом медицинские подробности состояния Остина - 100% характерны для каждого, кто пребывает в фазе УОПОП ( умеренно осложненного послеоперационного периода) с естественными в таких случаях расстройствами азотного баланса, диспротеиномии и т.д.

Но все это не тревожно.

Злорадствовать нет никаких причин. Министр в ремонте, это бывает. Уже практически починили.

Наступит тот день, когда и фрукт обложится памперсами. Если, конечно, дядюшка Линч не опередит хирургов.

Александр Невзоров t.me

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