закрыть
16 января 2024, вторник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

  • 16.01.2024, 11:18
  • 1,978
Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

Простая хитрость поможет вам сделать правильный выбор, минуя уловки производителей.

Селедка - любимый продукт для многих людей, но придя домой, мы часто разочаровываемся, поскольку купили соленую рыбу.

«Главред» рассказывает, как не отходя от прилавка определить, что селедка пересолена, и какие хитрости помогут вам выбрать качественную рыбу.

Как понять, что селедка пересолена?

1.Размер имеет значение: Просите дать вам селедку покрупнее. Большие куски рыбы обычно более жирные, что означает, что они хуже впитывают соль и специи. Это может быть вашим спасением от пересоленной деликатеса.

1.Выбирайте самцов: Определить самца селедки проще, чем кажется. Мужские особи обычно имеют более поджатое брюхо и горбатую спинку. Этот маленький трюк поможет вам выбрать рыбу с мягким, насыщенным вкусом.

2.Обратите внимание на хвост: Хвост — это индикатор пересола. Если он деформирован, вероятность того, что селедка пересолена, составляет 99%. Этот признак станет вашим надежным союзником в борьбе с неудачными покупками.

Следуя этим хитростям выбора селедки, вы сможете наслаждаться вкусом нежной и ароматной рыбы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров