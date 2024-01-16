Катастрофический провал: в США развенчали странную версию РФ об уничтожении А-50 16.01.2024, 11:21

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иллюстративное фото

Кремль нагнетает панику среди российских пилотов.

После поражения Украиной самолетов А-50 и Ил-22 российское Минобороны так и не прокомментировало инцидент, а в провоенных пабликах России распространилась версия о том, что по самолетам якобы ударила российская ПВО — сценарий, который в Институте изучения войны (ISW) называют как минимум «странным».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 15 января.

Аналитики ISW констатировали значимость вероятного уничтожения Украиной российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезного повреждения воздушного командного пункта Ил-22 М11.

Кроме официальных заявлений украинских военных о поражении этих самолетов, в ISW обратили внимание на комментарий украинского военного обозревателя Константина Машовца, который еще 3 января отметил, что Россия начала постоянные вылеты самолетов А-50 из-за угрозы ударов Украины по российской военной инфраструктуре в Крыму, включая средства Черноморского флота (ЧФ).

А Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, подчеркнул, что потеря А-50 и членов его экипажа является «очень болезненной» для России, поскольку это узкоспециализированные специалисты, которые должны проходить многолетнюю подготовку.

ISW подчеркивает, что российское информационное пространство преимущественно отрицало удары Украины по самолету А-50, зато «странным образом утверждало, что самолет был якобы уничтожен дружественным огнем российской ПВО».

В ответ на это специалисты Института изучения войны напоминают, что А-50 используется для координации работы российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны.

Поэтому утверждение о том, что российская ПВО сбила А-50, означало бы катастрофический провал со стороны российских войск, если это была бы правда.

В ISW также обратили внимание на заявления провоенного российского Телеграм-паблика, который пишет о российской авиации и на фоне потери самолета выступил с критикой в адрес российских командиров, не имеющих профильного опыта для своих должностей.

В ответ аналитики ISW напоминают, что действующий командующий Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт в операциях российской ПВО.

Поэтому независимо от того, создает ли отсутствие у него опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций («что сомнительно», отмечают эксперты), его опыт как воздушного защитника должен был бы быть достаточным, чтобы обезопасить российские силы от удара по собственному самолету дальнего радиолокационного слежения.

Другой российский инсайдерский Телеграм-источник, претендующий на связь со спецслужбами, подтвердил уничтожение А-50 и повреждение Ил-22 (с наличием погибших и тяжело раненых на борту) Украиной и заявил об умышленном создании и распространении версии об «ошибке ПВО» с российской стороны. («Непосредственно после катастрофы была запущена «утка» о том, что ДРЛО А-50 был сбит силами собственной ПВО ВКС РФ. Данный месседж является внутренней информационной операцией направленной на пилотов ВКС РФ, которые выполняют боевые задания в зоне акваторий двух морей.

Цель — убедить пилотов в том, что выполнение заданий по-прежнему является безопасным, а то, что произошло — всего лишь ошибка оператора. Человеческий фактор.

Тем самым цинично унизили военнослужащих войск противовоздушной и противоракетной обороны», — пишет этот паблик).

Комментируя этот пост, эксперты ISW называют «непонятным», почему другим российским летчикам должно быть более «комфортной» мысль о том, что их наземные силы ПВО настолько некомпетентны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о сбитом самолете, и рекомендовал журналистам уточнять информацию по этому поводу в Минобороны России. Минобороны России пока не делало официальных заявлений о потере самолетов.

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