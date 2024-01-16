Минчанка ответила на телефонный звонок и едва не лишилась квартиры 2 16.01.2024, 11:26

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Как такое возможно?

Минчанка стала жертвой мошенников и едва не лишилась квартиры. Подробности истории рассказали в МВД.

В Советское РУВД столицы обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что позвонил неизвестный, который представился сотрудником мобильного оператора. Собеседник сообщил о наличии у минчанки задолженности более 17 тысяч рублей, которая образовалась из-за крупной онлайн-покупки, совершенной от ее имени. Позже к беседе присоединился лжеправоохранитель и предостерег, что таким способом аферисты могут лишить ее всех накоплений. Следуя указаниям звонивших, женщина положила свои сбережения на «защищенный счет», реквизиты которого передала звонившим.

На следующий день жертве сообщили, что неизвестные продают ее квартиру на теневом интернет-аукционе, и предложили поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников, выставив свое жилье на продажу. Потерпевшая согласилась, а заподозрила неладное только когда узнала, что с ее «защищенного счета» исчезли все деньги — восемь тысяч долларов.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В МВД напомнили, что работники банков и сотрудники правоохранительных органов не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.

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