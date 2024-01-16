закрыть
16 января 2024, вторник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанка ответила на телефонный звонок и едва не лишилась квартиры

2
  • 16.01.2024, 11:26
  • 2,396
Минчанка ответила на телефонный звонок и едва не лишилась квартиры

Как такое возможно?

Минчанка стала жертвой мошенников и едва не лишилась квартиры. Подробности истории рассказали в МВД.

В Советское РУВД столицы обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что позвонил неизвестный, который представился сотрудником мобильного оператора. Собеседник сообщил о наличии у минчанки задолженности более 17 тысяч рублей, которая образовалась из-за крупной онлайн-покупки, совершенной от ее имени. Позже к беседе присоединился лжеправоохранитель и предостерег, что таким способом аферисты могут лишить ее всех накоплений. Следуя указаниям звонивших, женщина положила свои сбережения на «защищенный счет», реквизиты которого передала звонившим.

На следующий день жертве сообщили, что неизвестные продают ее квартиру на теневом интернет-аукционе, и предложили поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников, выставив свое жилье на продажу. Потерпевшая согласилась, а заподозрила неладное только когда узнала, что с ее «защищенного счета» исчезли все деньги — восемь тысяч долларов.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В МВД напомнили, что работники банков и сотрудники правоохранительных органов не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров