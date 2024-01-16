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Ультиматум Египта напугал Россию

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  • 16.01.2024, 11:34
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Ультиматум Египта напугал Россию

Каир пригрозил арестовать 27 российских самолетов.

Росавиация попросила авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» не совершать полеты в Египет на 27 самолетах из-за угрозы ареста, пишут «Известия» со ссылкой на телеграмму ведомства.

В частности, «Аэрофлоту» не рекомендовано летать в арабскую республику на десяти Airbus A320, четырех A321, одном A350 и девяти Boeing 777-300ER, а «России» — на трех Boeing 737-800.

По словам источника издания, регулятор авиаотрасли разослал предупреждения после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

При этом авиакомпании сейчас не совершают полеты на этих судах в арабскую страну, добавил собеседник. Согласно данным на сайте «Аэрофлота», авиакомпания выполняет рейсы в Египет на Airbus A320 neo.

Однако в прошлом году «Аэрофлот» и «Россия» летали на перечисленных Росавиацией лайнерах не только в Египет, но и в другие страны, писал телеграм-канал «Крыша Турдома». Эти суда принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В Высоком суде Ирландии у нее с прошлого года пытаются изъять 37 самолетов. Помимо указанных 27-ти еще десять эксплуатируют S7, «Аврора» и «Ямал», которые не летают в Египет, отметил источник «Известий».

Еще в сентябре регулятор рекомендовал перевозчикам отказаться от полетов за рубеж на самолетах ГТЛК, говорил РБК источник. Сама ГТЛК также предупреждала, что существует риск ареста ее воздушных судов за границей в связи с судебным разбирательством.

В Ирландии из-за санкций ранее была ликвидирована «дочка» компании GTLK Europe. Управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», отмечали в ГТЛК.

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС и США ввели санкции против авиационной отрасли страны, запретив поставку самолетов и комплектующих. Всего в России находилось 523 самолета иностранных лизингодателей, 142 из которых принадлежали крупнейшей в мире компании по лизингу лайнеров AerCap. Взятые в аренду суда составляли более половины всего парка гражданской авиации в стране.

Российское правительство разрешило авиакомпаниям не отдавать суда и перерегистрировать их в России. Это позволило продолжить летать на них, но вылететь за границу лайнеры с двойной регистрацией не могут. Более того, в других странах их ожидают аресты и возвращение собственнику.

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