Надвигающийся с Балтийского моря циклон принесет в Беларусь метели
- 16.01.2024, 11:36
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Синоптики объявили на вторник, 16 января, оранжевый уровень опасности: ночью по западной половине республики, утром и днем на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Ленинградскую область России.
В целом белорусов ждет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдет снег, местами ожидается метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -3..-8°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет интенсивно расти.
Минск
Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70-80%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -3..-5°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -4..-6°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Временами снег (вероятность осадков 80-90%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -3..-5°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -3..-5°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-18 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 70-80%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -3..-5°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-20 м/с.
Могилев
Преобладание облачной погоды. Временами снег (вероятность осадков 80-90%). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -3..-5°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Порывы до 15-18 м/с.