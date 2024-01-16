закрыть
16 января 2024, вторник, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники не просто атаковали Воронеж: стало известно о главной цели дронов

  • 16.01.2024, 11:42
  • 6,092
Беспилотники не просто атаковали Воронеж: стало известно о главной цели дронов
Иллюстративное фото

СМИ раскрыли подробности.

Восемь беспилотников пытались атаковать ночью 16 января авиабазу «Балтимор», что в Воронежской области (Россия). Два из 8 БПЛА были сбиты над аэродромом.

Об этом сообщает издание ASTRA.

Между тем, как сообщили в Министерстве обороны России, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено пять и перехвачено три БПЛА над территорией Воронежской области, а еще четыре — над Белгородской.

«В течение сегодняшней ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Еще один дрон попал в балкон квартиры 10-этажного дома на улице Тепличной, 6, где легкие ранения получила 10-летняя девочка. Этот дом находится в 7 км от аэродрома.

«Обломки еще одного беспилотника нашли жители дома 67 на улице Острогожская. Он находится в 2 километрах от аэродрома. Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого в районе села Новогремяченское, выяснила ASTRA. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица», — говорится в сообщении.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе системы ПВО якобы сбили беспилотник на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего в результате атаки повреждения получили 35 квартир в 10 домах, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Известно, что авиабаза «Балтимор» в Воронежской области принадлежит Воздушно-космическим силам России в составе 6-й армии ВКС и ПВО Западного военного округа. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Между тем росСМИ сообщили, что в ночь на 16 января в российском Воронеже, а именно в Юго-Западном районе и Шилово, местные жители слышали более 15 взрывов. После чего в Воронеже начали находить обломки БПЛА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров