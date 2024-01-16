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Железнодорожники: В Беларуси «Штадлеры» представляют опасность для пассажиров

  • 16.01.2024, 11:46
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Железнодорожники: В Беларуси «Штадлеры» представляют опасность для пассажиров

Из-за машинистов.

В декабре телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников» писал, что учащихся Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта на практике отправили работать помощниками машиниста на скоростных поездах «Штадлер». Сообщается, что такая ситуация сложилась на моторвагонном депо в Минске из-за нехватки кадров. В объединении утверждают, что это небезопасно для пассажиров, которых перевозят такие электропоезда. Также там отмечают, что практиканты при этом зарабатывают как дублеры помощников машиниста, а это значительно меньше. Вот что «Зеркалу» на все это ответили в БелЖД.

«В кабину управления электропоезда допускаются люди, которые путаются в значениях показаний светофоров!»

Ранее телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников» рассказывал, что в 2023-м на БелЖД собирались уволить порядка двух тысяч сотрудников. Как утверждает объединение, с осени в Минском моторвагонном депо из-за увольнений «по тем или иным причинам» штат помощников машиниста сократился более чем на сотню человек.

— Положение настолько плачевное, что там вынуждены «отдавать работу» — передавать поезда в действующем графике на обслуживание в другие локомотивные депо, такие как Гомель, Орша, Молодечно. И это касается поездов региональных и межрегиональных линий как эконом-, так и бизнес-класса, — объясняют активисты.

Они сообщают, что из-за нехватки кадров сейчас учащихся колледжа, которые пришли на практику в депо и еще не получили диплом, ставят помощниками машиниста на рейсы пассажирских поездов. Многим из учащихся только недавно исполнилось 18 лет.

— Правильные действия, опыт и профессионализм локомотивной бригады (машиниста и помощника машиниста) ежедневно способствуют предотвращению возможных последствий неправильных действий других участников перевозочного процесса (работников хозяйств перевозок, пути, электроснабжения, вагонного, сигнализации и связи), — поясняли железнодорожники. — Так как нужной квалификации у практиканта еще нет, то все действия должны осуществляться под строгим надзором и под полную ответственность работника, к которому он прикреплен.

По информации сообщества, на такую «поездную практику» молодых людей направляют в депо по всей стране. В то же Минское моторвагонное депо прибыли 26 человек. Как утверждают железнодорожники, после стажировки в качестве дублеров (в этом случае они находятся в кабине вместе с машинистом и его помощником) студентов оформили для самостоятельной работы как помощников машиниста. Все практиканты работают на электропоездах «Штадлер».

— Этот тип перевозок потенциально самый травмоопасный для пассажиров. Из-за наличия автоматических дверей (их закрытие контролирует локомотивная бригада). А также не самого современного подвижного состава, который не обеспечивает необходимый контроль за ситуацией при посадке и высадке (отсутствие видеонаблюдения). Особенно на расположенных в кривых участках пути остановочных пунктах, — говорят железнодорожники. — При непрофессиональных действиях помощника машиниста нередко случаются травмы пассажиров, в том числе с летальным исходом. Поэтому к ним в пассажирском виде движения предъявляются самые высокие требования по знаниям и опыту работы (в том числе и по наличию прав управления в соответствующем виде тяги). <…> У них нет прав управления ни электроподвижным составом, ни тепловозами, электровозами. Госэкзамен у них в феврале, а они уже работают. В кабину управления электропоезда допускаются люди, которые при предварительной проверке знаний перед допуском к самостоятельной работе путаются в значениях показаний светофоров! Ну а про «высокие материи» типа знаний необходимых инструкций или действий в аварийных и нестандартных ситуациях говорить совсем не приходится.

Сообщается также, что учащимся недоплачивают, «проводя расчеты за работу и отработанное количество часов как за работу дублером». Зарплата у помощников машиниста, работу которых они выполняют, по информации «Live. Сообщество железнодорожников», — 1500−1800 рублей. По договору во время практики 39% от зарплаты у всех учащихся забирает колледж. Но, как сообщают в телеграм-канале, молодые люди фактически получают меньше, чем должно быть после вычета, — всего 600 рублей.

Что говорят на железной дороге?

Журналистка «Зеркала» позвонила в Минское отделение БЖД как жительница одного из регионов. Она спросила, почему учащихся без нужной квалификации допускают работать в локомотивной бригаде без подстраховки и безопасно ли это для пассажиров.

Начальник отдела подвижного состава отделения Петр Чурай, который курирует работу локомотивных и вагоноремонтных депо, по телефону подтвердил, что совершеннолетние учащиеся проходят сейчас практику и работают помощниками машиниста на электропоездах.

— Что вас смущает? — переспросил руководитель. —  Они учатся как помощники машиниста, у них предусмотрено шесть дублерских поездок. А потом их ставят действующими помощниками машиниста — это практическое обучение. Чтобы человека научить, он должен сам работать. На практике он закрепляется за определенным машинистом и работает с определенной бригадой, которая несет за него ответственность. Я сам когда-то так ездил, когда учился. У нас была слесарная практика — я работал в цеху, выполнял определенные работы. Потом была поездная практика — откатал свои «дублерские» и работал действующим помощником машиниста. Это предусмотрено программой обучения. Практиканты проходят как требования каких-то нормативных документов, так и матчасть самого электропоезда.

— А если станет плохо машинисту, например?

— У нас для этого есть определенные инструкции. Во-первых, тяговый подвижной состав весь оборудован предварительной сигнализацией. Есть такое понятие, как ТСКБМ (телемеханическая система контроля бодрствования машиниста. — Прим. ред.). У машиниста на руке — специальный браслет, в случае неподтверждения бдительности с его стороны поезд автоматически остановится. Помощнику ничего делать не надо, — объяснил он. — У нас все предусмотрено, учащихся допускают выполнять только те функции, на что они способны и чему их обучили. Никто им «больше головы» давать не будет, потому что они являются студентами, у них немножко другие требования.

— Чтобы получить диплом, нужен третий слесарный разряд — без него ни одно депо не возьмет. Поэтому сразу учащиеся проходят практику, получают этот разряд, потом начинается поездная практика, где они обкатывают определенное количество часов, — еще раз повторил Петр Чурай. — С поездной и слесарной практикой на руках учащийся возвращается в колледж и только тогда сдает квалификационный экзамен, получает диплом помощника машиниста. Понимаете, если бы он не работал на практике, представьте, если бы такого студента выпустили в депо! Как он будет работать, если ничего не умеет? Поэтому, чтобы такого не было и к нам на работу уже приходили подготовленные специалисты, знали, что и где им нужно будет делать, какую функцию выполнять, у нас и предусмотрена эта практика. А так, просто отучился, не видел ни поезда, ни кабины, не понимает, что такое сигналы, перегон, — и приходит куда-то работать. Вы же, например, если приходите в компанию бухгалтером, — вы же не пойдете прямо со школы, просто пройдя курсы? Всем нужен человек с практикой, опытом. Поэтому не волнуйтесь.

— Почему на железной дороге такая текучка сейчас? Говорят, не хватает специалистов, людей увольняют.

— Сейчас, допустим, около 40 человек дали в моторвагонное депо — таких студентов-помощников. Они поработали до лета — летом всех забирают в армию. После возвращаются два-три человека, максимум — до пяти. Это очень мало. Раньше приходили больше половины. А теперь мы обзваниваем каждого, кто у нас был до службы, и спрашиваем: вы к нам вернетесь? Так как у нас тут уже контингент немолодой: кто на пенсию уходит, кто по здоровью, а кто комиссию не проходит — и все, естественный отбор. А сейчас у нас какая-то молодежь — люди не сильно рвутся на железную дорогу. Только с этим связана текучка кадров, — заверил начальник отделения.

В самом моторвагонном депо Минска, которое относится к Минскому отделению БЖД, тоже заверили, что самостоятельные поездки в бригаде вместе с машинистом предусмотрены программой обучения и прописаны в договоре с колледжем, который подписывают учащиеся.

— Там прописано, что по результатам проведенных двух практик имеется возможность поработать самостоятельно после сдачи всех экзаменов и испытаний. Они работают на «Штадлере», на инновационном подвижном составе, где предусмотрены все защиты, нет никаких факторов риска. У них есть допуск по группе электробезопасности. Ну и их никто не ставит на те поезда, где есть риск, — мы же все понимаем, что может случиться дополнительный фактор. К тому же на «Штадлере» блочная система [оборудования], и никто не имеет доступа туда. Вообще там у них минимальные обязанности, — заверил замначальника депо по эксплуатации Виталий Кепеть. — У тех, кто на практике сдал экзамен, уже есть квалификация. У меня в кабинете лежат [подтверждающие документы]. Я вам скажу, что сам точно так же работал в депо в 1999-м [когда проходил практику]. Так происходит не из-за того, что людей не хватает, — это сложившаяся практика опыта.

Кепеть прокомментировал и ситуацию с зарплатой, которую платят молодым практикантам.

— Им платят меньше, потому что часть выплаты колледж изымает по договору — в сумме порядка 40%. Ну, и у них нет опыта, им не платят за стаж, выслугу лет, поэтому, может, немножко меньше получается. Но мы расчеты все производим по тарифам, — заверил он.

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