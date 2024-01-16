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Крупнейшие банки Китая отказываются работать с Россией

  • 16.01.2024, 12:06
Крупнейшие банки Китая отказываются работать с Россией

Из-за санкций США.

Государственные банки Китая решили усилить контроль за операциями с Россией после того, как США пригрозили наказывать нарушителей санкций вторичными мерами, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников агентства, по крайней мере два крупных банка КНР в последние недели запустили пересмотр своего бизнеса с РФ, и в первую очередь — трансграничных операций и финансирования российских клиентов.

Банки прекратят обслуживание компаний, внесенных в санкционные списки, и перестанут предоставлять финансовые услуги российскому оборонно-промышленному комплексу вне зависимости от того, в какой валюте и в какой юрисдикции проходят транзакции, говорят источники Bloomberg.

По их словам, китайские банкиры расширяют проверки своих клиентов и ищут среди них тех, чьи бенефициары или контролирующие лица находятся в России. Проверки коснутся и нероссийских компаний, ведущих бизнес с РФ либо поставляющих в Россию товары через третьи страны.

Крупнейшие госбанки КНР в прошлом соблюдали американские ограничительные меры против Ирана и КНДР, опасаясь попасть под вторичные санкции и потерять доступ к операциям в долларах. И на этот раз сценарий может повториться: усиление проверок стартовало после того, как в декабре минфин США уведомил, что будет наказывать финансовые организации, ведущие работу с Россией в обход санкций.

Замглавы ведомства Уолли Адеймо, ответственный за санкционный контроль, прямо предупредил: либо банки рискуют и работают с Россией, либо теряют доступ к мировой финансовой системе.

Все компании, поставляющие в России подсанкционные товары, например чипы, которые затем применяются в ракетах, «по-прежнему пользуются нашей финансовой системой», говорил Адеймо, добавляя, что под удар могут попасть кредитные организации, которые «умышленно или неумышленно обходят санкции».

По расчетам Института Гайдара, Китай на 69% нарастил закупки в РФ: топлива — на 78%, угля — на 93%, СПГ — на 87%, а нефтепродуктов — в 3-7 раз относительно 2021 года. Поставки китайских товаров в Россию стали больше на 71%, а юань вытеснил доллар и стал самой торгуемой иностранной валютой на Мосбирже с долей 46%. По данным ЦБ, на него приходится треть всех экспортных сделок российских компаний.

Китай для России — крупнейший рынок сбыта сырья (32% экспорта) и главный поставщик товаров (41% импорта). Однако Россия же занимает лишь 3,3% в китайском экспорте размером $3,5 трлн и не входит в топ-5 его экспортных рынков. В Евросоюз КНР продает вчетверо больше товаров, чем в РФ, в США — 3,3 раза больше. Их доли 13,2% и 11,2% соответственно.

Это создает риски, писали эксперты Института Гайдара: «Зависимость Китая от поставок промышленных товаров из недружественных стран значительно превосходит его зависимость от импорта российского сырья. Это повышает возможности использования вторичных санкций для ограничения взаимной торговли Китая и России, особенно в случае санкций против отдельных компаний».

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