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В Гомельской области талые воды затопили дома и дороги

  • 16.01.2024, 12:18
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В Гомельской области талые воды затопили дома и дороги

Счет пошел на десятки построек.

Гомельское областное отделение МЧС сообщило, что в регионе были зафиксированы несколько подтоплений дорог, домов и других построек. Счёт пошел на десятки домов и построек.

По данным ведомства, 15 января спасатели зафиксировали новое подтопление талыми водами 1 участка дороги в Добрушском районе. — Также в ходе проведения мониторинга установлены факты ликвидированных подтоплений 2 подворий в Добрушском районе, — уточнили в МЧС.

Всего на 15 января на Гомельщине оставались подтоплены 51 жилой дом, 7 подвалов, 71 подворья, 40 хозяйственных построек, 9 участков дорог и 8 других зданий.

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