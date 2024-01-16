В Гомельской области талые воды затопили дома и дороги
- 16.01.2024, 12:18
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Счет пошел на десятки построек.
Гомельское областное отделение МЧС сообщило, что в регионе были зафиксированы несколько подтоплений дорог, домов и других построек. Счёт пошел на десятки домов и построек.
По данным ведомства, 15 января спасатели зафиксировали новое подтопление талыми водами 1 участка дороги в Добрушском районе. — Также в ходе проведения мониторинга установлены факты ликвидированных подтоплений 2 подворий в Добрушском районе, — уточнили в МЧС.
Всего на 15 января на Гомельщине оставались подтоплены 51 жилой дом, 7 подвалов, 71 подворья, 40 хозяйственных построек, 9 участков дорог и 8 других зданий.