Зеки из «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули свои условия Путину 7 16.01.2024, 12:22

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Видеофакт.

Российские зеки из ЧВК «Шторм Z» записали обращение к главе РФ Владимиру Путину. Они пожаловались, что по возвращению в РФ с войны в Украине не получают ни обещанных зарплат, ни «ветеранских» удостоверений, ни всего, что было обещано во время вербовки.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Astra.

Военные пожаловались на «несправедливость», в частности, в Орловской области, где они проживают, но заявили, что такая ситуация и в других регионах.

«У всех моих ребят, в том числе и у меня, выявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, оформлением дополнительных соцгарантий, выплат в 3 миллиона по указу президента РФ номер 98», – отметил командир российских зэков.

«Когда нас приглашали в это формирование, нам были обещаны зарплаты от 205 тысяч, а было вдвое меньше. А боевые были только 75 тысяч», – жаловался оккупант.

Он заверил, что все его подчиненные «самоотверженно защищали интересы РФ», каждый был тяжело ранен. Однако, похоже, что руководству РФ как на местах, так и в Кремле, просто безразличны права «расходного материала», которым являются эти зеки.

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