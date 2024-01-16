Зеки из «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули свои условия Путину

Зеки из «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули свои условия Путину7
- 16.01.2024, 12:22
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Видеофакт.
Российские зеки из ЧВК «Шторм Z» записали обращение к главе РФ Владимиру Путину. Они пожаловались, что по возвращению в РФ с войны в Украине не получают ни обещанных зарплат, ни «ветеранских» удостоверений, ни всего, что было обещано во время вербовки.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Astra.
Военные пожаловались на «несправедливость», в частности, в Орловской области, где они проживают, но заявили, что такая ситуация и в других регионах.
«У всех моих ребят, в том числе и у меня, выявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, оформлением дополнительных соцгарантий, выплат в 3 миллиона по указу президента РФ номер 98», – отметил командир российских зэков.
«Когда нас приглашали в это формирование, нам были обещаны зарплаты от 205 тысяч, а было вдвое меньше. А боевые были только 75 тысяч», – жаловался оккупант.
Он заверил, что все его подчиненные «самоотверженно защищали интересы РФ», каждый был тяжело ранен. Однако, похоже, что руководству РФ как на местах, так и в Кремле, просто безразличны права «расходного материала», которым являются эти зеки.