закрыть
16 января 2024, вторник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеки из «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули свои условия Путину

7
  • 16.01.2024, 12:22
  • 7,202
Зеки из «Шторм Z» взбунтовались и выдвинули свои условия Путину

Видеофакт.

Российские зеки из ЧВК «Шторм Z» записали обращение к главе РФ Владимиру Путину. Они пожаловались, что по возвращению в РФ с войны в Украине не получают ни обещанных зарплат, ни «ветеранских» удостоверений, ни всего, что было обещано во время вербовки.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Astra.

Военные пожаловались на «несправедливость», в частности, в Орловской области, где они проживают, но заявили, что такая ситуация и в других регионах.

«У всех моих ребят, в том числе и у меня, выявляются проблемы с оформлениями всех документов, удостоверения ветерана боевых действий, оформлением дополнительных соцгарантий, выплат в 3 миллиона по указу президента РФ номер 98», – отметил командир российских зэков.

«Когда нас приглашали в это формирование, нам были обещаны зарплаты от 205 тысяч, а было вдвое меньше. А боевые были только 75 тысяч», – жаловался оккупант.

Он заверил, что все его подчиненные «самоотверженно защищали интересы РФ», каждый был тяжело ранен. Однако, похоже, что руководству РФ как на местах, так и в Кремле, просто безразличны права «расходного материала», которым являются эти зеки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров