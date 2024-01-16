Посмотрите на свои следы: тест на личность с точностью до 99%3
- 16.01.2024, 12:34
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Как по изгибу стопы определить черты характера.
Какой изгиб (свод) у вашей стопы - высокий или низкий? Это можно запросто определить, если обратить внимание на следы от мокрых ног. Этим методом иногда пользуются, чтобы узнать, есть ли у человека склонность к плоскостопию. Кроме этого, считается, что по своду стопы можно довольно тосно определить черты характера человека. Так это или нет - расскажет тест ниже, пишет УНИАН.
Тест на личность и характер по форме стопы
1. Низкий изгиб (свод) стопы
Если у вас стопы с небольшим изгибом или вообще без него (плоскостопие), то это говорит о том, что вы реалист, экстраверт, общительный человек и социальный «бабочка», который чувствует поддержку и комфорт в обществе людей. Вы также:
очень не любите оставаться в одиночестве;
эмоциональный, сентиментальный и семейный человек;
вам не свойственно переживать сильно за что-либо - вы воспринимаете жизнь такой, какая она есть;
вы почти никогда не паникуете и не будете слишком долго обдумывать ситуацию или обстоятельства, которые сложились;
вы - достаточно чуткий и добросердечный человек, всегда готовы прийти на помощь людям, которые в ней нуждаются, и занимаетесь благотворительностью.
Также, скорее всего, вы не очень независимы - случается, что вам таки нужна поддержка или руководство со стороны других.
Ключевые черты личности: общительный, эмоциональный, сентиментальный, добросердечный, отзывчивый и харизматичный человек, ориентированный на семью, а также реалист и экстраверт.
2. Высокий изгиб (свод) стопы
Если у вас стопы с высоким изгибом, то это свидетельствует о том, что вы - высокоинтеллектуальный, независимый, мечтательный, самодостаточный и экспрессивный человек. Кроме этого, вы:
способны самостоятельно рассуждать и делать мудрый выбор;
любите читать и много учиться, поэтому часто знаете много о разных темах;
вам свойственна жизненная мудрость;
вы упорно идете к воплощению в жизнь своей мечты, а также можете быть несколько упрямыми в своих идеалах и принципах;
часто неохотно просите о помощи;
хорошо «читаете» людей и понимаете ситуацию - вы очень наблюдательны.
Вас часто называют интровертом, хотя на самом деле вам просто нужно время, чтобы понять людей, которые вас окружают, прежде чем устанавливать новые связи.
Ключевые черты личности: интеллектуальный, независимый, самодостаточный, экспрессивный, амбициозный, целеустремленный, креативный, дальновидный, упрямый человек, мечтатель и перфекционист.