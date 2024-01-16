закрыть
16 января 2024, вторник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Посмотрите на свои следы: тест на личность с точностью до 99%

3
  • 16.01.2024, 12:34
  • 2,996
Посмотрите на свои следы: тест на личность с точностью до 99%

Как по изгибу стопы определить черты характера.

Какой изгиб (свод) у вашей стопы - высокий или низкий? Это можно запросто определить, если обратить внимание на следы от мокрых ног. Этим методом иногда пользуются, чтобы узнать, есть ли у человека склонность к плоскостопию. Кроме этого, считается, что по своду стопы можно довольно тосно определить черты характера человека. Так это или нет - расскажет тест ниже, пишет УНИАН.

Тест на личность и характер по форме стопы

1. Низкий изгиб (свод) стопы

Если у вас стопы с небольшим изгибом или вообще без него (плоскостопие), то это говорит о том, что вы реалист, экстраверт, общительный человек и социальный «бабочка», который чувствует поддержку и комфорт в обществе людей. Вы также:

очень не любите оставаться в одиночестве;

эмоциональный, сентиментальный и семейный человек;

вам не свойственно переживать сильно за что-либо - вы воспринимаете жизнь такой, какая она есть;

вы почти никогда не паникуете и не будете слишком долго обдумывать ситуацию или обстоятельства, которые сложились;

вы - достаточно чуткий и добросердечный человек, всегда готовы прийти на помощь людям, которые в ней нуждаются, и занимаетесь благотворительностью. 

Также, скорее всего, вы не очень независимы - случается, что вам таки нужна поддержка или руководство со стороны других. 

Ключевые черты личности: общительный, эмоциональный, сентиментальный, добросердечный, отзывчивый и харизматичный человек, ориентированный на семью, а также реалист и экстраверт.

2. Высокий изгиб (свод) стопы

Если у вас стопы с высоким изгибом, то это свидетельствует о том, что вы - высокоинтеллектуальный, независимый, мечтательный, самодостаточный и экспрессивный человек. Кроме этого, вы:

способны самостоятельно рассуждать и делать мудрый выбор;

любите читать и много учиться, поэтому часто знаете много о разных темах;

вам свойственна жизненная мудрость;

вы упорно идете к воплощению в жизнь своей мечты, а также можете быть несколько упрямыми в своих идеалах и принципах;

часто неохотно просите о помощи;

хорошо «читаете» людей и понимаете ситуацию - вы очень наблюдательны.

Вас часто называют интровертом, хотя на самом деле вам просто нужно время, чтобы понять людей, которые вас окружают, прежде чем устанавливать новые связи.

Ключевые черты личности: интеллектуальный, независимый, самодостаточный, экспрессивный, амбициозный, целеустремленный, креативный, дальновидный, упрямый человек, мечтатель и перфекционист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров