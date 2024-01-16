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На границе Австрии и Швейцарии задержали двух белорусов с подозрительным грузом

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  • 16.01.2024, 12:53
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На границе Австрии и Швейцарии задержали двух белорусов с подозрительным грузом

Что везли?

Белоруса подозревают в краже парфюмерии и бритвенных лезвий на сумму более 11 тысяч евро, пишет издание «Белорусы и мир» со ссылкой на полицию федеральной земли Форарльберг.

Автомобиль с белорусами остановили вечером 11 января на пограничном переходе Мёдер между Австрией и Швейцарией. В багажнике легковушки обнаружили несколько коробок с парфюмерией и бритвенными лезвиями на сумму более 11 тысяч евро.

В ходе дальнейшей проверки возникли серьезные подозрения, что по крайней мере один из двух мужчин причастен к многочисленным кражам в магазинах в Австрии. Он был 12 января помещен в тюрьму округа Фельдкирх.

Проводится расследование и выяснение происхождения изъятых товаров.

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