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Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО

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  • 16.01.2024, 12:59
Зеленский встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО

Что обсудили?

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии. Об этом глава украинского государства сообщил 16 января в Telegram.

«Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили много важных вопросов», — подчеркнул Зеленский.

По информации главы страны, в разговоре с генсеком Альянса обсудили следующие вопросы:

ситуацию на поле боя в Украине;

оборонные потребности государства;

дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны;

подготовку следующего саммита НАТО в Вашингтоне;

работу с партнерами над двусторонними соглашениями по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

«Спасибо за устойчивую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения», — добавил глава украинского государства.

Кроме того, в Офисе президента Украины добавили, что Зеленский проинформировал Столтенберга о массированных российских атаках на украинские города и общины, которые происходили в последнее время.

Также на встрече была отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

«Президент рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и подчеркнул важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, в понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию.

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