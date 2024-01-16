Точки расставлены — вуаля3
- Александр Невзоров
- 16.01.2024, 13:14
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Кремль устами дурачка Толстого обозначил свои истинные цели.
Петр Толстой, может и глуп, но он - отличный транслятор генерального настроения Кремля.
Все, что закапано в хилые петины извилины, он педантично доносит до публики.
Нет никаких сомнений в том, что желание Путина вести шизофреническую войну - маниакально и непобедимо.
Все возможности для этого у него есть. Ничто не мешает. Народ покорен, протесты микроскопичны.
Запасы быдла и зэков достаточно велики, а когда закончится «черная кость» - в расход пойдет и «серая и белая».
Петечка с предельной ясностью все донес до публики.
Маразм бессмысленной войны будет продолжаться ценою любых потерь, любых бед, любой разрухи, санкций и деградации.
Кремль устами дурачка Толстого обозначил истинные свои цели: руины Киева и Львова и полный геноцид украинцев.
Далее - взлом первой границы НАТО, заход в Польшу и оккупация части ее территорий. (Под предлогом создания «зоны безопасности» для новых территорий России).
Тут действительно, геноцид украинцев необходим Путину, ибо невозможно оставить их в тылу армии вторжения.
Именно так видит кремль спасение России.
Точки расставлены. Вуаля.
Александр Невзоров, t.me