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Точки расставлены — вуаля

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  • Александр Невзоров
  • 16.01.2024, 13:14
  • 4,050
Точки расставлены — вуаля

Кремль устами дурачка Толстого обозначил свои истинные цели.

Петр Толстой, может и глуп, но он - отличный транслятор генерального настроения Кремля.

Все, что закапано в хилые петины извилины, он педантично доносит до публики.

Нет никаких сомнений в том, что желание Путина вести шизофреническую войну - маниакально и непобедимо.

Все возможности для этого у него есть. Ничто не мешает. Народ покорен, протесты микроскопичны.

Запасы быдла и зэков достаточно велики, а когда закончится «черная кость» - в расход пойдет и «серая и белая».

Петечка с предельной ясностью все донес до публики.

Маразм бессмысленной войны будет продолжаться ценою любых потерь, любых бед, любой разрухи, санкций и деградации.

Кремль устами дурачка Толстого обозначил истинные свои цели: руины Киева и Львова и полный геноцид украинцев.

Далее - взлом первой границы НАТО, заход в Польшу и оккупация части ее территорий. (Под предлогом создания «зоны безопасности» для новых территорий России).

Тут действительно, геноцид украинцев необходим Путину, ибо невозможно оставить их в тылу армии вторжения.

Именно так видит кремль спасение России.

Точки расставлены. Вуаля.

Александр Невзоров, t.me

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