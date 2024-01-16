«Кадыровец» снял на видео свою же ликвидацию в результате взрыва машины с БК 16.01.2024, 13:27

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Ролик получился зрелищным.

Оккупант-кадыровец так стремился добиться успеха в тиктоке, что после удара ВСУ по вражеской машине с боекомплектом решил снимать огонь на видео, а не спасать свою жизнь.

В конце концов, эти кадры оказались последними в жизни оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Чрезмерное желание кадыровца поближе снять для тиктока свою машину с боекомплектом, подбитую украинским дроном-камикадзе, сыграло с ним злую шутку. Но контент, действительно, удался на славу!», – заметил журналист.

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