В частном секторе Чижовки собираются построить многоэтажки 16.01.2024, 13:29

Где там нашли место?

В этом году продолжится масштабная застройка территории в районе Ангарской и Магнитной. Четыре высотки тут уже находятся в стадии строительства, а к возведению двух оставшихся планируется приступить до конца 2024-го. Часть домов сдадут в этом году, последние два — в 2025-м. Об этом газете «Минский курьер» рассказал заместитель главы администрации Заводского района Александр Степанов.

Также в этом году могут стартовать две новые стройки в частном секторе Чижовке. По ним уже разработана документация. Первая стройка будет находиться в районе улиц Краснослободской — Копыльской − Окружного проезда. Тут планируется построить два высотных дома на 72 и 35 квартир с паркингом на 90 машино-мест.

Вторая стройка коснется улиц Клецкой — Копыльской − Уборевича. Здесь запланировано возвести три высотки по 118 квартир и паркингом на 300 машино-мест.

− Объемы жилищного строительства на 2024-й будут зависеть от оперативности выхода на новые площадки предприятия «МАПИД», возможности которого не беспредельны,− поясняет Александр Степанов.

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