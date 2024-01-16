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Мощная пощечина для РФ: в ВСУ раскрыли последствия ликвидации самолета А-50

  • 16.01.2024, 13:37
Мощная пощечина для РФ: в ВСУ раскрыли последствия ликвидации самолета А-50

Что изменилось для оккупантов в небе?

Вечером 14 января украинские военнослужащие уничтожили над акваторией Азовского моря борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Эта потеря стала существенной для врага, в частности, в морально-психологическом аспекте.

При чем более весомой для врага стала потеря высококвалифицированного персонала, а не техники.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, такие самолеты как А-50 еще есть у российской армии. Однако уничтожение специалистов, которые находились на борту, стало мощной пощечиной для РФ.

«Нужно осознавать, что это мощная пощечина, это мощная потеря, это очень серьезное переориентирование в работе. Эта потеря специалистов даже более весомая, чем потеря техники в этом смысле, потому что техника такая у врага еще есть, к сожалению. А перечень специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним», – сказала Гуменюк.

В то же время она добавила, что за прошедшие сутки на юге Украины враг всеми силами пытался продемонстрировать, что потеря самолета А-50 не повлияет на активность авиации. В частности, в течение 15 января террористы выпустили по правому берегу Херсонской области 13 авиабомб.

«К сожалению, вражескую авиацию мы не ликвидировали полностью. Они создали определенное напряжение в воздухе, чтобы отвести внимание от потери своих самолетов. Они активизировали тактическую авиацию за прошедшие сутки в нашей зоне ответственности, направив 13 управляемых авиабомб по правому берегу. Пытались ударить максимально по гражданской инфраструктуре – жилые дома, административные здания. Это все враг пытается превратить в давление в качестве мести за нашу активность на левом берегу», – отметила Гуменюк.

Напомним, утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что бойцы Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, защитники навеки «приземлили» воздушный пункт управления Ил-22 ВКС РФ.

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