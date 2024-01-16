«Три часа в приемном покое с симптомами инсульта» 1 16.01.2024, 13:47

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Белоруска пожаловалась на работу Копыльской больницы.

Жительница Копыля в больнице сопровождала своего крестного отца, у которого начались симптомы инсульта, пишет телеграм-канал БГМ.

«Три часа находится в приемном покое на кушетке. Ждем «скорую» местную или должна приехать с Солигорской больницы. Для того, чтобы сопроводить его на КТ. Три часа звонков, расспросов, никто ничего не говорит и не знает», — жалуется белоруска.

В комментариях люди поддержали девушку, а некоторые отметили, что уже сталкивались с подобным в Копыльской больнице.

«При инсульте время — золото. Случай шокирующий»

«Не первый раз слышу такое про Копыльскую ЦРБ. Приходится ехать в Солигорск»

«Были в субботу — та же ситуация».

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