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«Три часа в приемном покое с симптомами инсульта»

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  • 16.01.2024, 13:47
  • 1,800
«Три часа в приемном покое с симптомами инсульта»

Белоруска пожаловалась на работу Копыльской больницы.

Жительница Копыля в больнице сопровождала своего крестного отца, у которого начались симптомы инсульта, пишет телеграм-канал БГМ.

«Три часа находится в приемном покое на кушетке. Ждем «скорую» местную или должна приехать с Солигорской больницы. Для того, чтобы сопроводить его на КТ. Три часа звонков, расспросов, никто ничего не говорит и не знает», — жалуется белоруска.

В комментариях люди поддержали девушку, а некоторые отметили, что уже сталкивались с подобным в Копыльской больнице.

«При инсульте время — золото. Случай шокирующий»

«Не первый раз слышу такое про Копыльскую ЦРБ. Приходится ехать в Солигорск»

«Были в субботу — та же ситуация».

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