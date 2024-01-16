«Три часа в приемном покое с симптомами инсульта»1
- 16.01.2024, 13:47
- 1,800
Белоруска пожаловалась на работу Копыльской больницы.
Жительница Копыля в больнице сопровождала своего крестного отца, у которого начались симптомы инсульта, пишет телеграм-канал БГМ.
«Три часа находится в приемном покое на кушетке. Ждем «скорую» местную или должна приехать с Солигорской больницы. Для того, чтобы сопроводить его на КТ. Три часа звонков, расспросов, никто ничего не говорит и не знает», — жалуется белоруска.
В комментариях люди поддержали девушку, а некоторые отметили, что уже сталкивались с подобным в Копыльской больнице.
«При инсульте время — золото. Случай шокирующий»
«Не первый раз слышу такое про Копыльскую ЦРБ. Приходится ехать в Солигорск»
«Были в субботу — та же ситуация».