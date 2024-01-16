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СМИ: Лавров начал гоняться за Галкиным

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  • 16.01.2024, 14:19
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СМИ: Лавров начал гоняться за Галкиным

По всему Таиланду.

В Таиланде отменили выступления уже второго российского оппозиционного артиста — вслед за концертами комика Руслана Белого не состоятся и гастроли Максима Галкина. Причем сразу в двух курортных местах — на Пхукете и в Паттайе (они намечались на 24 и 25 января). Организаторы не называют причин отмены.

Источник «Можем объяснить», близкий к российскому дипломатическому ведомству, рассказал, что отмена концертов происходит по просьбе генконсула России в Пхукете Владимира Соснова:

«Насколько я знаю, это инициатива лично Соснова — но, возможно, его попросил об этом и сам Лавров, для которого Таиланд — одна из последних стран, где его хорошо принимают»

Для такой просьбы есть формальные основания, поскольку и Галкин, и Белый открыто говорят о своей антивоенной позиции на концертах (и оба объявлены иностранными агентами). «В Таиланде есть закон, запрещающий обзывать и ругать какое-либо правительство, — рассказал «МО» бывший замгендиректора телеканала ТНТ Владимир Воронов, переехавший в Пхукет. — Но вряд ли тайские власти узнали бы, кто такие Белый и Галкин, и о чем они шутят, если бы их друзья из свежеоткрытого консульства в Пхукете не сообщили. Думаю, «наши» послали официальный запрос властям Таиланда».

С Таиландом у российских властей особые отношения. В апреле прошлого года королевство воздержалось при голосовании по резолюции об исключении РФ из Совета ООН по правам человека, а затем — и относительно резолюции с критикой «референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях. К санкциям против России Таиланд не присоединился.

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