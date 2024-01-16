«Заплатив 10−15 долларов, вы хотели в «град отеле» разместиться?» 4 16.01.2024, 14:20

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Постоялец гостиницы «Витебск» взбудоражил TikTok видео из номера.

Пользователь TikTok рассказал, как арендовал номер в гостинице «Витебск», расположенной в одноименном областном центре. Гость снял условия проживания на видео. И хотя претензий к жилью он не высказывал, состояние номера вызывает вопросы.

В гостинице «Витебск» (она находится в центре города) мужчина снял стандартный номер. Сутки проживания там стоят 68 рублей. Фиксировать на видео состояние помещения он начал прямо от пошарпанной двери комнаты со старым замком и круглой ручкой на саморезах. На двери краской была нанесена стрелка вправо — подсказка гостям, в какую сторону надо поворачивать ключ в замке. Замок открылся нормально, правда, планка в дверной коробке довольно сильно шаталась.

«На гвоздях прибита. Ну ничего, пойдет», — сообщил тиктокер. Правда, захлопнув дверь, мужчина обнаружил, что с внутренней стороны на замке нет поворотной ручки.

Судя по видео, капитального ремонта здесь давно не было. Например, санузел облицован старой плиткой, похожей на ту, что использовали еще во времена СССР, в стенах - тяжелые сантехнические люки. «Где-то печку ограбили», - пошутил автор видео. Ванну в номере закрывает сине-белая штора из клеенки, унитаз протекал — на полу возле него была лужа воды.

Обнаружилось, что в комнате нет потолочного освещения, но зато имеется свет по периметру окна за шторой. При этом оконные лампы довольно сильно гудели.

«Зато вид отличный — на речку, церковь, драмтеатр. Красота. Номер немножко из Советского Союза», — сделал вывод гость.

Комментаторы начали иронизировать по поводу номера, мол, это «капсула времени в прошлое», а сантехнические лючки — «портал». Кто-то пошутил, что люки предназначены для «подогрева воды в ванной», надо лишь подкидывать туда дров. Вот какие комментарии оставляли пользователи.

• «Очень хорошая гостиница, 20 лет назад останавливался здесь. Хорошо все сохранилось».

• «90% стоимости за вид на церковь».

• «Глядя на дверь, я бы уже не стал заселяться».

• «Вот не думала, что у нас такая гостиница. Страх, конечно. С виду хорошо смотрится, а в внутри - я молчу».

• «Они не востребованы, поэтому ремонт делают годами. Сейчас начали, посмотрим, что из этого выйдет».

Правда, были люди, которые защитились на гостиницу, как аргумент отмечали, что стоимость номера невелика. Вот что они писали:

• «Можно подумать, что у нас снимают миллионеры. Живут в среднем уровне этого номера и живы».

• «Если заплатить за билет на самолет в эконом-классе, то едва ли нужно ждать обстановки как в бизнесе».

• «Вы в Европе не были, в Италии, например. Здесь прямо евроремонт».

• «А цена? Или заплатив 10−15 долларов, вы хотели в "град отеле" разместиться?»

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