Россию лишили глаз и ушей 2 16.01.2024, 14:41

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Насколько серьезна для оккупантов потеря А-50 и Ил-22?

Главнокомандующий украинских вооруженных сил Валерий Залужный подтвердил поражение двух российских воздушных судов над Азовским морем. По словам главы ВСУ, военнослужащие Воздушных сил атаковали самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и воздушный командный пункт Ил-22. «Новая газета Европа» рассказывает, почему это имеет большое значение в ходе войны.

Что сбили?

Вечером 14 января СМИ сообщили, что А-50 уничтожен, а Ил-22М11 (бортовой номер 75106) получил повреждения. По данным РБК-Украина, А-50 сбили сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки, около 21:10-21:15.

«А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна», — указывало издание.

Ил-22М11 дежурил в районе Стрелкового и был подбит у побережья Азовского моря около 21:00, после чего решил совершить посадку в Анапе, писало РБК-Украина. Издание опубликовало перехват разговора летчика с диспетчером аэродрома, где слышно, как пилот запросил эвакуацию, вызов скорой и пожарной машины. На появившихся в интернете фотографиях якобы приземлившегося в аэропорту Анапы Ил-22 виден сильно посеченный осколками хвост самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об атакованных самолетах и посоветовал обращаться в Министерство обороны. В российском военном ведомстве ситуацию не комментируют.

По версии некоторых пророссийских телеграм-каналов, причиной падения А-50 мог стать «дружественный огонь» российской ПВО: «Отнюдь не теоретически возможен вариант «дружественного огня» со стороны российской ПВО: к сожалению, за два года подобных случаев хватало, а тенденции к исправлению и вовсе не наметилось».

«Окончательно понятно, что российский Ил-22 в районе Азовского моря был поражен российским же ПВО, которое защищало Крымский мост, — сообщил другой канал через несколько часов после атаки на воздушные суда. — В момент удара по самолету как раз на мосту была тревога, перекрывали движение. Пилот смог посадить самолет, известно как минимум о двух раненых».

— Крайне сложно поверить в то, что самолеты попали под огонь ПВО армии РФ, — говорит «Новой-Европа» российский военный эксперт на условиях анонимности. — И А-50, и Ил-22 часто пролетали в этом районе по одному и тому же маршруту. Об этом было известно командованию российских зенитчиков. Да и спутать такую цель с любым имеющимся у Украины оружием практически невозможно. Тот же А-50 обычно поднимается на значительную высоту и благодаря своему радару излучает очень сильный сигнал. Это самая яркая точка на дисплее.

— Поверить в то, что в этом месте российские самолеты были обстреляны российской же ПВО, очень трудно, — сомневается в версии «дружественного огня» и израильский военный эксперт Давид Шарп. — Существует гипотеза дерзкой операции украинской авиации. Но вероятность того, что старенькие самолеты ВСУ смогли незамеченными пробраться в глубь контролируемой россиянами территории и нанесли удар с близкой дистанции, на мой взгляд, минимальна. А дальнобойных ракет «воздух — воздух» у ВСУ, насколько это известно, нет. Поэтому наиболее очевидным вариантом была атака зенитно-ракетным комплексом дальнего радиуса действия от линии фронта.

По словам Шарпа, ВСУ могли использовать американский ЗРК Patriot версии PAC 2. Именно осколочная боевая часть ракеты этого ЗРК оставляет пробоины, похожие на те, что были нанесены севшему в Анапе Ил-22. Во время подготовки операции украинские военные должны были изучить шаблонные действия российской авиации и сумели подловить самолеты на пределе возможностей Patriot.

— От линии фронта до Азовского побережья, где были обстреляны российские самолеты, примерно 160 километров, — рассказывает российский эксперт. — Это предельная дальность для ракет Patriot. При этом комплекс пришлось бы выкатывать на самую передовую, где после выстрела он стал бы сразу самой лакомой мишенью для всей армии РФ. В такой ситуации риск потерять ЗРК очень велик.

— Возможно, украинцы смогли восстановить один из снятых с вооружения советских систем ЗРК С-200, — предполагает Давид Шарп. — У этого комплекса значительная дистанция выстрела. И ВСУ уже переделывала такие ракеты для атаки по наземным целям. Если легкий истребитель и даже фронтовой бомбардировщик, скорее всего, сможет увернуться от старой ракеты, то такой громадный, не маневренный и летящий на большой высоте объект, как А-50 или Ил-22, становится удобной целью.

Насколько серьезная потеря?

Давид Шарп говорит, что в случае уничтожения А-50 российская армия лишилась своих глаз и ушей. Именно эти самолеты отслеживают взлеты украинских бомбардировщиков, запускающих ракеты Storm Shadow и SCALP, а также следят за противовоздушной и противоракетной обороной противника. Для этого они поднимаются на значительную высоту и оттуда с помощью радара, установленного на фюзеляже самолета, контролируют происходящее в радиусе многих сотен километров.

— А-50 обнаруживает истребители неприятеля на расстоянии в 220–240 километров, — рассказывает российский военный эксперт. — Установленная на самолете аппаратура позволяет одновременно сопровождать 50–60 целей и наводить сразу 10–12 истребителей. Экипаж составляет пять летчиков. Еще десять человек входят в тактический экипаж, обслуживающий разведывательное оборудование. Самолет может пролететь без дозаправки 7500 километров. Создан А-50 на базе военно-транспортного самолета Ил-76 и выпускался в Ташкенте на заводе им. Чкалова. На него устанавливался радиотехнический комплекс «Шмель». Также борт может служить воздушным командным пунктом.

Судя по открытым данным, всего был собран 31 такой самолет. Сегодня они в России не выпускаются. Проект новой модели А-100 не дал какого-то реального результата.

В 2011 году на вооружении армии РФ стояло 26 А-50. Еще три были проданы в Индию. Однако с тех пор число этих самолетов в России, судя по всему, сократилось. По данным справочника вооружений The Military Balance, в 2022-м армия РФ использовала три А-50 и шесть А-50У, модернизированных в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева. На них было установлено современное оборудование, позволяющее обнаруживать цели на большем расстоянии. Один из А-50 был поврежден в феврале 2022 года на аэродроме в Беларуси. Диверсанты с помощью дрона поразили его радиолокационную антенну, после чего самолет был направлен на ремонт в Таганрог.

Эксперт утверждает, что стоимость А-50 может составлять от 330 до 500 миллионов долларов.

— Хотя А-50 далек по своим возможностям от западных аналогов системы АВАКС, это очень важный компонент российских вооруженных сил, — продолжает Давид Шарп. — Для контроля воздушного пространства от атак вражеской авиации, ракет и беспилотников такой самолет должен постоянно дежурить в небе. Кроме самих машин, важен и специально подготовленный экипаж. Судя по всему, все пилоты и специалисты, находившиеся на борту сбитого А-50, погибли. Это очень тяжелая потеря для армии РФ.

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