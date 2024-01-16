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Как быстро отмыть терку даже от сыра

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  • 16.01.2024, 14:40
  • 2,644
Как быстро отмыть терку даже от сыра

Есть простой и эффективный лайфхак.

Терка, без сомнения, занимает одно из первых мест в списке кухонной утвари, которую трудно отмыть, пишет glavred.info.

Даже самые стойкие моющие средства и железные скребки не всегда справляются с задачей — кусочки продуктов, будто приросшие к поверхности, остаются на своем месте.

Как быстро отмыть терку?

Есть простой и эффективный лайфхак, который позволит вам забыть о заморочках с чисткой терки. Возьмите половину сырой картошки и протрите ее на терке. Результат вас удивит: картошка вытеснит все предыдущие остатки продуктов и придаст вашей терке первозданный вид.

Чтобы завершить процесс, достаточно всего лишь промыть терку водой. Частицы картофеля легко покинут отверстия, не задерживаясь так, как это происходит с луком или сыром.

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