закрыть
16 января 2024, вторник, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Известный белорусский тренер возглавил польский «Заглембе»

  • 16.01.2024, 14:58
Известный белорусский тренер возглавил польский «Заглембе»
Александр Хацкевич

Контракт подписан до 30 июня 2024 года.

Бывший главный тренер сборной Беларуси и киевского «Динамо» Александр Хацкевич возглавил польский «Заглембе» из города Сосновец, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2024 года. Последним местом работы 50-летнего Хацкевича была кипрская «Кармиотисса». Ранее тренер возглавлял национальную сборную Беларуси, а также руководил киевским «Динамо».

«Заглембе» занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата Польши. После 19 матчей у команды всего 11 очков.

Отметим, что после начала войны, которую Хацкевич застал в Киеве, он не раз высказывался в поддержку Украины и осуждал молчание известных белорусских спортсменов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»