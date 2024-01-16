Известный белорусский тренер возглавил польский «Заглембе» 16.01.2024, 14:58

Александр Хацкевич

Контракт подписан до 30 июня 2024 года.

Бывший главный тренер сборной Беларуси и киевского «Динамо» Александр Хацкевич возглавил польский «Заглембе» из города Сосновец, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2024 года. Последним местом работы 50-летнего Хацкевича была кипрская «Кармиотисса». Ранее тренер возглавлял национальную сборную Беларуси, а также руководил киевским «Динамо».

«Заглембе» занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата Польши. После 19 матчей у команды всего 11 очков.

Отметим, что после начала войны, которую Хацкевич застал в Киеве, он не раз высказывался в поддержку Украины и осуждал молчание известных белорусских спортсменов.

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