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В живописном месте рядом с рекой продается дом для жизни из лафета

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  • 16.01.2024, 15:09
  • 1,806
В живописном месте рядом с рекой продается дом для жизни из лафета

Как он выглядит и сколько стоит.

В деревне в Молодечненском районе, у самого леса продается красивый двухэтажный дом с мебелью и техникой. Он построен из лафета — заоваленного бруса. Кроме того, на территории ест строение под баню, гараж и летняя кухня, пишет realt.by.

В деревне Слободка в Молодечненском районе, на участке у леса продается двухэтажный дом из лафета. Его возвели в 2017 году. Общая площадь коттеджа — 135 квадратных метров. На крыше лежит металлочерепица.

Дом полностью готов к проживанию Здесь сохранили натуральный интерьер (не отделывали стены дополнительными материалами), установлена необходимая техника и сантехника и расставлена мебель.

На первом этаже расположились топочная, гостевая и общие комнаты: кухня-гостиная с зоной столовой и совмещенный санузел с душем и стиральной машиной. В кухне стоят холодильник, духовка, СВЧ, посудомоечная машина, индукционная плита и вытяжка.

На втором мансардном этаже находятся две жилые комнаты и просторный холл.

В основном везде лежит деревянный пол, в санузле — плитка.

Введены все необходимые коммуникации. Вода поступает из скважины, есть бойлер. Отопление идет от газового котла. Кстати, газ из собственного газгольдера в 5 кубометров. Автор объявления сообщает, что согласовано электроотопление с льготным тарифом (выделенная мощность 15 квт). Канализация — септик.

На первом этаже также организована крытая терраса.

На участке в 23 сотки располагается и второе строение, где расположился гараж с автоматическими воротами, летняя кухня с печкой, холодильником, газовой плитой, бойлером и мойкой, а также помещение под баню.

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