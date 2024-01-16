«На этот раз внезапно возникли проблемы — рекламу не согласовали»
- 16.01.2024, 15:24
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О белорусских реалиях.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Дмитрий из Минска:
- Вот и закончились рождественские праздники. Однако, как писал классик, «няма таго, што раньш было». Мы раньше ходили на концерты, спектакли и другие различные мероприятия. Теперь можно сходить разве что в костёл на богослужение или в гости друг к другу. Все остальное пространство теперь пропитано атмосферой абсурда позднего лукашизма.
Для иллюстрации приведу следующий пример. На днях к нам в гости пришла подруга моей жены Катерина. Она работает начальником отдела на одном из минских предприятий. Руководство компании решило дать рекламу своей продукции, разместив ее на рекламном щите вместе с рождественскими поздравлениями и новогодними пожеланиями. Ничего необычного — делают это уже много лет без проблем.
Но на этот раз внезапно возникли проблемы — их реклама не была согласована. Рекламный материал был пропущен всеми профильными службами, но в конце рассмотрения запрет был наложен идеологом!
Спросил Катерину, что могло вызвать такую реакцию идеологической стражи: «Неужели вы призывали встречать новый год на Плошчы?» Гостья со смехом ответила, что причина совсем в другом.
На этом рекламном щите было изображение традиционного рождественского персонажа Святого Николая (Санта-Клауса, Деда Мороза) в традиционном красном кожухе. А современная лукашистская идеология, оказывается, требует, чтобы этот персонаж был... в синем костюме!
Действительно, под синие пальцы лучше всего подходит синий кожух!
В тот же вечер жена позвонила другой подруге, которая живет в деревне. Она была веселее нас, потому что обошла односельчан с группой колядующих, собрав много сладостей и даже денег.
Хорошо, что эти неуместные идеологи еще не дошли до каждой деревни. А то и колядующим предъявили бы обвинение и в «несанкционированной массовой акции», и в «незаконной предпринимательской деятельности»...
Однако в праздники всё равно хочется верить в чудеса. Рождество символизирует победу света над тьмой. Пусть тьма диктатуры над нашей страной рассеется как можно скорее.