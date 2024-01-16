«На этот раз внезапно возникли проблемы — рекламу не согласовали» 16.01.2024, 15:24

1,188

О белорусских реалиях.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Дмитрий из Минска:

- Вот и закончились рождественские праздники. Однако, как писал классик, «няма таго, што раньш было». Мы раньше ходили на концерты, спектакли и другие различные мероприятия. Теперь можно сходить разве что в костёл на богослужение или в гости друг к другу. Все остальное пространство теперь пропитано атмосферой абсурда позднего лукашизма.

Для иллюстрации приведу следующий пример. На днях к нам в гости пришла подруга моей жены Катерина. Она работает начальником отдела на одном из минских предприятий. Руководство компании решило дать рекламу своей продукции, разместив ее на рекламном щите вместе с рождественскими поздравлениями и новогодними пожеланиями. Ничего необычного — делают это уже много лет без проблем.

Но на этот раз внезапно возникли проблемы — их реклама не была согласована. Рекламный материал был пропущен всеми профильными службами, но в конце рассмотрения запрет был наложен идеологом!

Спросил Катерину, что могло вызвать такую реакцию идеологической стражи: «Неужели вы призывали встречать новый год на Плошчы?» Гостья со смехом ответила, что причина совсем в другом.

На этом рекламном щите было изображение традиционного рождественского персонажа Святого Николая (Санта-Клауса, Деда Мороза) в традиционном красном кожухе. А современная лукашистская идеология, оказывается, требует, чтобы этот персонаж был... в синем костюме!

Действительно, под синие пальцы лучше всего подходит синий кожух!

В тот же вечер жена позвонила другой подруге, которая живет в деревне. Она была веселее нас, потому что обошла односельчан с группой колядующих, собрав много сладостей и даже денег.

Хорошо, что эти неуместные идеологи еще не дошли до каждой деревни. А то и колядующим предъявили бы обвинение и в «несанкционированной массовой акции», и в «незаконной предпринимательской деятельности»...

Однако в праздники всё равно хочется верить в чудеса. Рождество символизирует победу света над тьмой. Пусть тьма диктатуры над нашей страной рассеется как можно скорее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу