Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине 6 16.01.2024, 15:50

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Политик заверил, что «очень быстро» разрешит ситуацию.

Дональд Трамп заявил, что готов «очень быстро» решить ситуацию с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Айове.

«Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро», - сказал он.

По его словам, он «прекрасно ладит» с Путиным и это, по его мнению, больше плюс, чем минус.

«Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо», - уверил он.

В связи с этим, Трамп не исключил, что ему удастся привлечь к решению вопроса по Украине не только главу Кремля Владимира Путина, но и президента Украины Владимира Зеленского.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны, - ред.) никогда не должно было произойти», - добавил Трамп.

Выборы в США

Президентские выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

В декабре 2023 года Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Кроме того, Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на его территории. В тоже время Трамп победил на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове.

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