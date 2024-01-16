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Противовоздушная оборона и дальнобойные способности: Зеленский поговорил с Блинкеном в Давосе

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  • 16.01.2024, 16:22
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Противовоздушная оборона и дальнобойные способности: Зеленский поговорил с Блинкеном в Давосе

Президент Украины поблагодарил весь американский народ за неизменную и мощную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели содержательную встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума, пишет «Униан».

- Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства, - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украины.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

- С самого начала широкомасштабного вторжения мы с Джейком на связи 24/7. Он всегда включен в процесс. А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться... И будет еще, - отметил Ермак.

Кроме того, была обсуждена ситуация на фронте, оборонные потребности Украины, работа по украинской Формуле мира.

- Благодарен Джейку за его профессионализм, наше искреннее открытое общение и его работу для помощи нашему государству, - заявил Ермак.

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