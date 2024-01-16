Семья айтишников переехала в Польшу и нашла хобби, которое приносит деньги 16.01.2024, 16:30

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Теперь решают, бросать ли работу в IT.

Несколько лет назад программисты Андрей и Арина вместе с двумя детьми переехали жить в Гданьск. Там неожиданно для самих себя они нашли хобби, из-за которого изменили образ своей жизни. Теперь днями и ночами они охотятся за янтарем, делают из него красивые изделия, которые продают через свою творческую мастерскую. Арина и вовсе намерена бросить «писать коды», чтобы развиваться в новом направлении. Супруги рассказали «Зеркалу», как все начиналось, чего удалось добиться и какие у них планы на будущее.

В Беларуси супруги Андрей и Арина работали в сфере IT, причем они были опытными программистами. Мужчина дорос до teamlead (IT-специалист, который управляет командой разработчиков. – Прим. ред.), а его жена доросла до уровня middle (разработчик среднего звена. – Прим. ред.). Когда в 2020-м году их компании релоцировали сотрудников, пара была в числе первых, кому предложили переехать. Для нового места жительства супруги выбрали приморский Гданьск, куда перебрались в конце зимы вместе с детьми.

— Переезд произошел довольно быстро, мы долго не могли поверить, что все происходит с нами. Чтобы восстановить свое эмоциональное состояние, мы часто ходили гулять на морское побережье, — рассказали супруги.

Был февраль, на Балтике стоял сезон сильных штормов: море бушевало, порывистый ветер не давал передвигаться. Белорусы заметили, что даже в такую погоду на берегу было много людей, они присаживались недалеко от воды и копошились в мусоре, выброшенном волнами.

— Мы заинтересовались, что ж они там ищут. Оказалось, что они собирают кусочки янтаря. От этой темы мы были так далеки, правда, что-то немногое осталось в памяти после посещения несколько нет назад музея янтаря в Клайпеде.

Солнечный камень заинтересовал Андрея и Арину, они начали искать информацию о нем в интернете, изучали способы добычи и дальнейшего его использования. Выяснили, что искать янтарь лучше после шторма, а некоторые предпочитают собирать «урожай» ночью. Для ночной «охоты» надо иметь специальный фонарь, который светит ультрафиолетом, тогда янтарь светится зеленоватым светом. Бывалые ловцы янтаря надевают забродный костюм (такие используют рыбаки. – Прим. ред.) и заходят в воду максимум до середины бедра, с собой они берут сачок и фонарь, только более мощный, чтобы просвечивал воду.

— Костюм и оборудование имеют особенно увлеченные янтарем люди, а также профессионалы, для которых добыча приносит деньги, — объяснил Андрей. — Бывая на берегу, мы иногда подходили к полякам, которые выискивали янтарь. И хотя польского языка мы почти не знали, интересовались у них процессом. Местные оказались очень общительными людьми, они охотно делились информацией, мы ни разу не столкнулись с негативным отношением, мол, не нужны нам конкуренты.

Пара все глубже погружалась в тему: изучала карту погоды и направление движения ветра, отслеживала штормы. Ближе к окончанию бури на море вся семья шла на берег собирать янтарь.

— Это были маленькие кусочки. Мы не знали, что с ними делать, поэтому просто складывали их в стеклянные емкости и расставляли дома для украшения интерьера. Как-то пытались продать этот янтарь перекупам, но оказалось, что тех интересуют партии не меньше 10 кг, а у нас было около 3 кг, — вспоминает Арина.

Занятие захватило белорусов, но им уже было не интересно собирать мелкий янтарь, хотелось более серьезной добычи. В середине прошлого года супруги решили «пожертвовать» сумму из семейного бюджета на покупку забродного костюма и остальной экипировки. Лето — подходящее время для покупки, на такое снаряжение продавцы дают скидку. В итоге Андрей купил себе самый дешевый, но добротный неопреновый костюм, стоил он примерно 320 злотых (около 250 рублей по курсу Нацбанка РБ на 15 января. – Прим. ред.). Когда наступили холода, мужчина опробовал экипировку. Выяснилось, что в таком костюме надо соблюдать меры предосторожности, ведь если нечаянно зачерпнешь им воду, то он сработает как якорь.

— За янтарем не обязательно куда-то ехать, его выбрасывается достаточно и в нашей Гданьской бухте. Просто надо зайти в море в правильном месте, там, где произошел выброс мусора со дна моря. В таких местах обычно собирается человек 20 с фонарями, но хватает всем, чтобы набить карманы. Также можно зайти в воду при ветре определенного направления, но только не при сильной волне, — поделился секретами добычи янтаря Андрей.

Мужчина говорит, что «по интересности и вовлеченности» ловля янтаря стала ему гораздо ближе, чем написание кода. Он с нетерпением ждал окончания рабочего дня, чтобы поскорее пойти на море. А однажды, во время айтишного дежурства, он отправился «на охоту» прямо с ноутбуком.

— Но я понимаю, что не оставлю работу в IT ради добычи янтаря, все же программирование — это основной источник заработка, а янтарь — это новое и до жути увлекательное хобби. Зато жена скорее всего уже в этом году перейдет полностью на новое увлечение, этим и будет зарабатывать.

Арина с самого начала задумывалась о том, что бы красивое и нетипичное сделать из янтаря. Сперва она мечтала инкрустировать им стену, а позади провести подсветку — со светом янтарь очень хорош. Но потом придумала другое: заполнила квадратные силиконовые формы мелкими камешками и залила их эпоксидной смолой. Когда квадратики высохли, из них изготовили раму для зеркала с подсветкой.

— Из оставшегося янтаря я решила по такому же принципу сделать настенное панно, украшения для елки в виде оленей и снежинок. Также придумала гирлянды из заполненных камешками баночек, — рассказала о первых творческих работах Арина.

Для продажи изделий мастерица запустила творческую мастерскую Bursztynowa Bajka (Янтарная сказка), ее страница есть в Instagram. А перед прошлым Рождеством девушка приняла участие в локальной ярмарке в Гданьске. Туда она привезла партии своих первых работ. К ее радости, изделия покупали как белорусы, так и поляки. Причем местные отмечали, что янтарем их не удивить, но украшения мастерицы были для них чем-то новым, раньше таких работ они не видели.

— Я довольна продажами, даже несмотря на то, что часть продукции не раскупили. Зато я услышала пожелания от покупателей, в следующий раз я их учту и изготовлю новые работы. Хотя мы еще очень зеленые, первый опыт показал, что мы конкурентоспособны, дело идет, у нас даже есть прибыль.

Собеседница сообщила, что 500 долларов, вложенных в костюм, оборудование для обработки янтаря, они «уже отбили». Сейчас, если для мастерской нужны какие-то материалы или новое оборудование, приобретают их на деньги от продажи изделий, в семейный бюджет не влезают. Арина говорит, что об этом они договорились с Андреем и придерживаются этого принципа.

Сейчас Арина все свободное время посвящает обработке янтаря и изготовлению новых изделий. Белоруска говорит, что шлифовка янтаря — кропотливое занятие. И уточняет, что, выполняя эту работу, о маникюре можно забыть.

Кто-то из заказчиков обращается к мастеру с индивидуальным заказом. При этом девушка позволяет своим клиентам выбрать понравившийся кусок янтаря, из которого она изготовит украшение.

— Если бы мне пару лет назад сказали, что я буду сидеть и шлифовать янтарь, собирать бусы — никогда бы не поверила, у меня ж пальцы кучерявые! Оказывается, всему можно научиться. Сейчас это дело приносит мне большое удовольствие, я расту дальше, изучаю новые направления, в голову приходят идеи, что делать еще, как развиваться.

Арина призналась, что ей интересно было бы научиться работать с драгоценными металлами и получить допуски для официальной работы с этими материалами. Но это, скорее, планы на перспективу.

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