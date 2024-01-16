В Брестском районе к ИП забрались в дом и похитили сейф 16.01.2024, 16:48

1,778

В дом залезли через окно.

В милицию поступило сообщение от 49-летнего предпринимателя. Он рассказал, что неизвестный проник к нему в дом через окно и похитил сейф. В похищенном сейфе было 5500 рублей и 1200 долларов.

Подозреваемого быстро нашли — им оказался ранее судимый 41-летний житель Брестского района.

«Выяснилось, что ранее фигурант подрабатывал у заявителя и в последующем, воспользовавшись отсутствием хозяев по месту жительства, залез в дом через окно, предварительно разбив его, после чего забрал оттуда сейф с деньгами», — рассказали в милиции.

После кражи мужчина направился в Пинск к своему знакомому, где его и задержали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».