Как Путин россиян развел 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

16.01.2024, 16:59

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Малиновых пиджаков только не хватает.

Всё возвращается к исходной точке: бандитизм, алкоголизация общества и крайне сомнительные перспективы.

2 новости, которые лучше тысячи речей Путина, способны описать «небывалый подъём уровня жизни в РФ»:

1) За прошлый год в РФ было зарегистрировано 579 089 тяжких и особо тяжких преступлений.

Это максимальный результат за последние 12 лет.

2) В РФ за последние 2 года резко подскочило число людей с диагнозом «алкогольная зависимость».

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2021 год алкоголизация нации постепенно снижалась, но уже с начала марта (после масштабного вторжения российской оккупационной армии в Украину) тренд резко сменился и население кинулось запивать стресс крепкими напитками.

Как бы прокомментировал престарелый вождь: от хорошей жизни вновь начали покупать алкоголь (десяток яиц за раз запить), а после убивать (холопы с жиру бесятся).

Решение напрашивается само собой: провести ещё одну волну мобилизации, чтобы жизнь совсем уж мёдом не казалась.

А если серьёзно, то хотелось бы посмотреть на лица отечественных пропагандистов: столько лет пугали ужасами «лихих 90-х», от которых Путин нас сумел избавить, а теперь всё возвращается к исходной точке: бандитизм, алкоголизация и крайне сомнительные перспективы.

Малиновых пиджаков только вот не хватает. На этот раз никаких ярких красок нам не завезли.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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