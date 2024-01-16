Защитники Украины мощно ударили по оккупантам в Серебрянском лесу 16.01.2024, 17:04

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Уничтожили технику и живую силу россиян.

Воины 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как наносят меткие удары по врагу в Серебрянском лесу возле Кременной на Луганщине. В результате оккупанты теряют живую силу и военную технику.

Видео боевой работы защитники предоставили эксклюзивно OBOZ.UA. На этих кадрах видно, как украинские военные ликвидируют захватчиков и сжигают вражескую бонетехнику.

В частности, один из роликов показывает, как после украинского удара горит российская БМП.

На втором можно увидеть, как ВСУ обезвреживают пришедших на чужую землю военных РФ.

Как известно, оккупанты штурмуют Серебрянский лес, расположенный вплотную к Кременной, с осени 2022 года. Часть леса относится к ботаническому заказнику местного значения «Серебрянский», который, в свою очередь, является частью ГП «Кременское лесоохотничье хозяйство».

Теперь многие из сосен Серебрянского леса превратились в стволы, обрезанные снарядами, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные аналитическим проектом DeepState.

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