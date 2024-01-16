«Чтобы по-человечески жить, даже не шиковать, зарплата должна быть от 1000 долларов» 16.01.2024, 17:21

Белорус записал на видео разговор с дворником и взбудоражил TikTok.

В Гродно тиктокер записал на видео беседу с местным дворником: женщина сообщила ему, что в месяц получает 1000 рублей. Блогер выложил видео в интернет, под ним в комментариях начали спорить пользователи, некоторые отмечали, что такие деньги платят не везде. Через государственную базу вакансий «Зеркало» проверило, какие заработки предлагают дворникам наниматели.

Тиктокер подошел к отдыхающей на скамейке женщине дворнику и поинтересовался размером ее зарплаты, та ответила, что 1000 рублей в месяц у нее выходит.

«Если кто-то провинился, то может рублей 700−800», — сообщила работница о самом маленьком заработке дворника, который могут заплатить у них на предприятии.

Тиктокер задался вопросом, надо ли идти учиться на 10 баллов, если дворники в Беларуси получают от 700 до 1200 рублей.

Пользователи оставили под видео более 2200 комментариев. Некоторые отметили, что это слишком большие деньги, мол, у них в регионе столько за эту работу не платят. Некоторые высказались, мол, эта «работа не бей лежачего». Те, кто не согласились с этим утверждением, уточняли, почему же тогда так много свободных мест для дворников и никто не хочет туда устраиваться. Вот, что писали люди.

• «Это сколько домов надо убрать на 1000? У нас шесть домов за 600 рублей: почисти снег, осенью листы. Не хочу и 1000 за такую работу»,

• «Вы думаете, что это легкая работа? Попробуйте снег покидать и листья погрести».

• «Иду на работу в 5, они уже во всю снег чистят, посыпают. Думаю, они встают в часа 3 ночи».

• «У меня жена работает. В снег с 5.15 и без обеда лопатит. Нечему тут завидовать. Тяжелейший труд».

• «Моя мама работала 10 лет ради квартиры. При первой возможности сразу уволилась. Адский труд, особенно зимой. Потерянное здоровье, деньги смешные».

• «В Витебске дворники получают минимальную зарплату, от этого и дворы не убраны. Люди не хотят за такую низкую заплату работать, вот и не хватка их».

• «Вы вакансии в любом городе пересмотрите, больше половины озвученного не предлагают».

• «Работая дворником при зарплате 1200 рублей, надо иметь силы. 19 подъездов убрать после праздников ох тяжеловато».

• «Знаю только, чтобы по-человечески жить, даже не шиковать, зарплата должна быть от 1000 долларов, это минимум».

• «Гомель, 650−700 рублей. Со снегом и листвой доплата выходит 800−850».

Сколько обещают платить дворникам

На сайте государственной службы занятости 16 января были опубликованы 283 вакансии для дворников. Примерно четверть из них предлагают на неполную занятость. Большая часть нанимателей указывает, что сотрудник им нужен без вредных привычек.

На полную занятость заработки дворников начинаются от 600 рублей. Такие деньги готовы платить двум дворникам в Гомельском художественном колледже.

В районное ЖРЭУ Бобруйска дворников ждет зарплата 600−700 рублей.

Есть наниматели, которые сообщают, что у дворника помимо уборки будет еще дополнительная нагрузка. Например, гомельское предприятие «Алкопак» хочет, чтобы сотрудник еще устанавливал почтовые замки и делал мелкий бытовой ремонт. За работу ему готовы платить 650−845 рублей.

Компания «Патио» (владелец сети магазинов «5 элемент») обещает дворнику зарплату 700−1000 рублей. Сотрудник нужен опрятный, аккуратный, ответственный, исполнительный.

В ГХУ делами президента нужны 20 дворников, им будут платить 1100−1200 рублей.

Самый большой заработок — 902−1300 рубля — дворнику предлагают в торговом центре «Силуэт» в Минске. Работать надо будет про графику два дня через два. В обязанности входит уборка прилегающей территории и складирование макулатуры. Сотруднику обещают комфортные условия труда, спецодежду и необходимый для работы инвентарь.

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