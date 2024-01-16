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Балалайка Пескова

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  • Елена Полоз
  • 16.01.2024, 17:32
  • 1,794
Балалайка Пескова

Говорить — не мешки ворочать.

В Тюменской области в ответ на критику Дмитрия Пескова снегоболотохода «Хищник» заявили, что в России надо «довести до ума тяжелое машиностроение». В России подходящих для этих машин двигателей не производят.

Какой умный Песков. Двигатель японский (Kubota) – поэтому к нему нареканий нет. А машиностроение поднять – это не за хлебушком сходить.

Сложно лаптем, валенком и балалайкой машиностроение поднимать.

Елена Полоз, Telegram

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