Балалайка Пескова

Балалайка Пескова1
- Елена Полоз
- 16.01.2024, 17:32
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Говорить — не мешки ворочать.
В Тюменской области в ответ на критику Дмитрия Пескова снегоболотохода «Хищник» заявили, что в России надо «довести до ума тяжелое машиностроение». В России подходящих для этих машин двигателей не производят.
Какой умный Песков. Двигатель японский (Kubota) – поэтому к нему нареканий нет. А машиностроение поднять – это не за хлебушком сходить.
Сложно лаптем, валенком и балалайкой машиностроение поднимать.
Елена Полоз, Telegram