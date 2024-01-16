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Названы три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году

  • 16.01.2024, 17:55
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Названы три старые модели iPhone, которые можно смело брать в 2024 году

Даже модели трехлетней давности демонстрируют отличный баланс цены и качества.

Если вы подумываете о покупке старого iPhone, чтобы сэкономить, специалисты портала Phone Arena проанализировала рынок и нашли, какие смартфоны Apple можно спокойно покупать в начале 2024 года.

Одно из главных преимуществ iPhone заключается в том, что даже если вы выберете модель 3-х ли 4-х летней давности, она тоже получит последнюю версию iOS. Айфоны славятся своей долговечностью, и остаются такими же быстрыми, какими они были в момент выпуска, говориться в заметке Phone Arena, отмечает «Униан».

iPhone XR

Несмотря на то, что он вышел более 5 лет назад, он удерживает звание лучшего недорого iPhone благодаря отличному балансу цены и качества. Обновление до iOS 17 не превратило айфон в тормозящий девайс, а 6,1-дюймовый ЖК-экран выглядит более современно, чем iPhone SE 2022.

Камера у iPhone XR всего лишь одна, 12 мегапиксельная, но снимает телефон неплохо, на уровне бюджетных Android-смартфонов. А процессор по-прежнему тянет тяжелые игры и приложения без проблем.

iPhone SE (2022)

Этот компактный телефон все еще пользуется большим спросом. Во-первых, он самый доступный в линейке актуальных смартфонов Apple, во-вторых, он получил один из самых мощных процессоров, который также стоит в iPhone 13. Кроме того, это один из немногих по-настоящему компактных смартфонов на рынке.

iPhone 13

Оптимальная модель для тех, кто хочет современный, но не слишком дорогой айфон. У него по-прежнему хороший экран, отличный процессор и приличная камера, а время автономной работы намного лучше, чем у iPhone SE или XR.

Вместе с тем он будет актуальным еще минимум три года – столько его будут поддерживать обновлениями iOS.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации, на которой должны представить новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

iPhone 16 традиционной дебютирует осенью. Известны основные нововведения линейки: среди них – искусственный интеллект и рекордные размеры, а iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление.

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