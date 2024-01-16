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Зарплаты «по 500» долларов остаются мечтой для абсолютного большинства белорусских работников

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  • 16.01.2024, 18:16
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Зарплаты «по 500» долларов остаются мечтой для абсолютного большинства белорусских работников

Даже по официальным данным.

Медианная зарплата в Беларуси в ноябре прошлого года составила 1 499,5 рубля (478 долларов), следует из официальных данных Белстата, сообщает «Зеркало». Это значит, что ровно половина работающих людей в нашей стране получали такую зарплату или ниже этой суммы.

Медианная зарплата показывает середину «зарплатного ряда». Для примера возьмем зарплаты условных 5 работников: 430 рублей, 400 рублей, 500 рублей, 1200 рублей и 670 рублей. Средняя зарплата в таком случае будет 640 рублей, а медианная — 500 рублей, так как половина работников зарабатывает больше этой суммы, другая — меньше. То есть медианная зарплата предполагает, что 50% работников получают меньше этого значения, а 50% работников — больше.

Размер медианной зарплаты в нашей стране измеряют два раза в год — в мае и ноябре. По последним данным, то есть в ноябре прошлого года, она составляла 1 499,5 рубля. Это порядка 478 долларов в пересчете по среднему официальному курсу американской валюты в ноябре 2023-го. Выходит, что больше половины работников в нашей стране до сих пор не имеют ставшей мемом зарплаты «по пятьсот» долларов. Для сравнения: в мае 2023 года этот показатель был на уровне 1 400,9 рубля.

Медианная зарплата в образовании не дотягивает до 1100 рублей, а в здравоохранении она составляет 1 362,5 рубля.

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