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Зеленский: Друзья Путина в КНДР и Иране используют его безумие

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  • 16.01.2024, 18:23
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Зеленский: Друзья Путина в КНДР и Иране используют его безумие

Об этом президент Украины заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Нынешние друзья российского диктатора Путина, находящиеся в Тегеране и Пхеньяне, используют его безумие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, информирует 24 Канал».

- Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют безумие Путина, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить, – заявил Зеленский.

По словам украинского президента, все мы, сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира – мира, который одновременно справедлив и стабилен.

«Перед полномасштабной войной нам постоянно говорили – не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам повторяли: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция», – подчеркнул украинский. лидер.

Владимир Зеленский также отметил, что Путин является единственной причиной, почему до сих пор продолжаются войны и конфликты.

По словам президента, диктатор пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке - массовые депортации, сравнение с землей городов и сел и ужасное ощущение, что война может никогда не закончиться.

- Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится. Мы должны измениться, – сказал Владимир Зеленский.

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