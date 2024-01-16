Какая погода ждет белорусов на неделе 16.01.2024, 18:32

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Прогноз на 17-19 января.

17 января погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром местами по стране пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, местами воздух будет охлаждаться до -18..-20°С; максимальная днем -5..-11°С, по юго-западу Беларуси -1..-4°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

Ухудшение погодных условий.

18 января погодные условия будет определять активная фронтальная система и теплые морские воздушные массы, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). Местами прогнозируются метель, слабый туман, гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый, ночью и утром на большей части территории страны, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку республики, максимальная днем -3..+4°С.

19 января скажется влияние фронтальных разделов, вслед за которыми начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), днем местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах по юго-востоку Беларуси слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от -1°С по юго-востоку до -9°С по северо-западу республики, максимальная днем -5..+1°С.

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