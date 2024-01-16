закрыть
16 января 2024, вторник, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ждет белорусов на неделе

  • 16.01.2024, 18:32
  • 1,530
Какая погода ждет белорусов на неделе

Прогноз на 17-19 января.

17 января погодные условия в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Переменная облачность, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром местами по стране пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -11..-17°С, местами воздух будет охлаждаться до -18..-20°С; максимальная днем -5..-11°С, по юго-западу Беларуси -1..-4°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

Ухудшение погодных условий.

18 января погодные условия будет определять активная фронтальная система и теплые морские воздушные массы, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). Местами прогнозируются метель, слабый туман, гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый, ночью и утром на большей части территории страны, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку республики, максимальная днем -3..+4°С.

19 января скажется влияние фронтальных разделов, вслед за которыми начнет поступать холодный воздух со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем), днем местами по стране ожидается небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах по юго-востоку Беларуси слабые туман и гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от -1°С по юго-востоку до -9°С по северо-западу республики, максимальная днем -5..+1°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»