Украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 «Ураган»
- 16.01.2024, 18:40
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Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна.
Украинские военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Соответствующее видео было опубликовано на странице «СтратКом ВСУ».
«Минус два РСЗО БМ-27 «Ураган». Силы обороны юга Украины отчитываются об удачной работе артиллеристов на своем направлении», — подчеркнули в «СтратКом2.
На кадрах видно, как в районе лесополосы стоят два русских РСЗО. Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями. Однако в какой-то момент в установки «прилетает», после чего от техники остается только груда металла.