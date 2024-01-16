Украинские военные феерически уничтожили две российские БМ-27 «Ураган» 16.01.2024, 18:40

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Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна.

Украинские военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган». Соответствующее видео было опубликовано на странице «СтратКом ВСУ».

«Минус два РСЗО БМ-27 «Ураган». Силы обороны юга Украины отчитываются об удачной работе артиллеристов на своем направлении», — подчеркнули в «СтратКом2.

На кадрах видно, как в районе лесополосы стоят два русских РСЗО. Оккупанты думали, что их тяжелая техника будет незаметна, поскольку она была практически замаскирована деревьями. Однако в какой-то момент в установки «прилетает», после чего от техники остается только груда металла.

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