В Лиде отец 11-ти детей потерял сознание, когда перебегал дорогу 16.01.2024, 18:54

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Происшествие попало на видео уличных камер наблюдения.

Жуткое видео из Лиды опубликовали в тиктоке. На нем видно, как мужчина пытается перебежать дорогу, пока мигает зеленый сигнал светофора, но теряет сознание и падает на проезжую часть.

Первое авто проехало мимо, мужчина попытался встать, но видно, что у него не хватило сил на это. Следующая машина остановилась, и водитель побежал к мужчине, прохожие помогли перенести его на тротуар, пишет «Наша нива».

Происшествие попало на видео уличных камер наблюдения, снимали и очевидцы — лидчанину вызвали скорую помощь и доставили его в больницу.

Блогер под ником mama11detishek, опубликовавшая ролик, сообщила, что на нем ее муж Александр.

«Люди, не проезжайте мимо, если вы видите, что человек упал… Будьте добрее… На этом видео мой муж, папа 11 детей … Хорошо, что не проехали хорошие люди…» — подписала видео блогерша.

В комментариях она рассказала, что ее муж остается в больнице и врачи пытаются выяснить причину того, что он внезапно потерял сознание.

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