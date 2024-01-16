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В Витебске сотрудница ювелирного магазина полгода воровала обручальные кольца

  • 16.01.2024, 19:11
В Витебске сотрудница ювелирного магазина полгода воровала обручальные кольца

Женщина сдавала их в ломбард.

Руководство одного из частных ювелирных магазинов в Витебске сообщило в милицию о пропаже восьми обручальных золотых колец. Недостачу заметили во время недавней инвентаризации, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Оперативники нашли похитительницу быстро. Ей оказалась 29-летняя сотрудница этого магазина.

«Более того, после проверки ломбардов, в которые подозреваемая сдавала золото, выяснилось, что похищенных украшений было почти втрое больше. Устроившись на работу всего полгода назад, витеблянка успела незаконно присвоить себе еще 25 золотых колец», — рассказали подробности в УВД.

К слову, руководство магазина не подозревало новую сотрудницу в краже, поскольку не предполагало, что новенькая может решиться на такое.

Ущерб оценили в 11 180 рублей. Похитительнице может грозить от двух до пяти лет ограничения либо от двух до семи лет лишения свободы за хищение имущества, совершенное путем присвоения либо растраты. В УВД отметили, что ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество.

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