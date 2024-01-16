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В США создали заряжаемый за 10 минут аккумулятор

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  • 16.01.2024, 19:18
В США создали заряжаемый за 10 минут аккумулятор

Его могут добавить в смартфоны.

Исследователи из Гарвардского университета создали новый твердотельный аккумулятор с литий-металлическим анодом, который может быть заряжен за 10 минут. Об этом говорится в исследовании журнала Nature Materials.

Этот прорыв в области твердотельных батарей может иметь большое значение для развития электромобилей и других устройств. Исследованная батарея способна заряжаться и разряжаться не менее 6 000 раз, что превышает любой другой образец.

Одна из проблем при разработке твердотельных аккумуляторов состоит в том, что на поверхности анода образуются дендриты – металлические выступы, которые могут прорастать в электролит и приводить к короткому замыканию или даже возгоранию аккумулятора. Ученые использовали микронные частицы кремния, чтобы сдержать образование дендритов и обеспечить равномерное покрытие анода. Таким образом, реакция литирования, которая приводит к образованию дендритов, была контролирована и притягивалась к поверхности кремневой частицы.

Кроме того, исследователи показали, что батарея может быть масштабирована до размера смартфона, что дает потенциал для коммерческого применения. Недавно технология, разработанная в Гарварде, была лицензирована компанией Adden Energy, которая уже масштабировала технологию, чтобы создать аккумулятор размером со смартфон. Эти аккумуляторы хранят около 80% своей емкости после 6000 циклов, что делает их конкурентоспособными на рынке.

Это может оказать значительное влияние в сфере смартфонов, где скорость зарядки оказывает значительное влияние на комфорт и удобство использования устройства. Однако еще необходимы дополнительные исследования и развитие, чтобы данные аккумуляторы стали широко доступными на рынке и получили массовую популярность.

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