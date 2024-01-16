Польские перевозчики прекратили блокаду двух пунктов пропуска с Украиной 16.01.2024, 19:29

Через пункты пропуска «Краковец» и «Рава-Русская» возобновили движение грузовиков.

Через пункты пропуска «Краковец» и «Рава-Русская», которые блокировали польские перевозчики, возобновили движение грузовиков.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

По информации от Пограничной службы Польши, сегодня около 16:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска «Краковец – Корчова» и «Рава-Русская – Гребенне», говорится в сообщении.

«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», – отмечает ГПСУ.

Ведомство уточняет, что сейчас на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

«Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок», – призвала ГПСУ.

Пограничники не уточнили, продолжается ли блокирование направления еще одного пункта пропуска – «Ягодин – Дорогуск».

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