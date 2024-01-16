Некоторые визовые центры изменили размер сервисного сбора для белорусов 3 16.01.2024, 19:38

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Три визовых центра понизили стоимость сборов.

Некоторые корректировки произошли еще в конце 2023 года, но вы, скорее всего, о них не слышали. Об изменении размера сервисных сборов, а также об увеличении стоимости дополнительных услуг рассказал профильный телеграм-канал «Собирай рюкзак».

Сразу три визовых центра понизили стоимость сервисных сборов:

ВЦ Венгрии снизил размер сервисного сбора: сейчас он составляет 18 € (ранее — 21 €);

ВЦ Литвы снизил размер сервисного сбора с 19,9 € до 15,9 € (подавать документы может ограниченное количество категорий заявителей);

ВЦ Норвегии изменил сервисный сбор (его объединили с логистическим за доставку документов в Лондон и обратно): теперь это 75 € (вместо 80 € ранее).

Ранее визовые центры Польши повысили стоимость некоторых дополнительных услуг. Телеграм-канал отмечает, что на самом деле СМС-оповещение, курьерская доставка, фото и прочие услуги подорожали и у других визовых центров некоторых стран, которые представляет компания VFS. Например, Венгрии, Хорватии, Эстонии.

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