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Акции связанных с Трампом компаний взлетели после его победы в Айове

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  • 16.01.2024, 19:48
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Акции связанных с Трампом компаний взлетели после его победы в Айове

Бывший президент США одержал победу на кокусах республиканцев в Айове, набрав 51% голосов.

Акции трех компаний, связанных с бывшим президентом США Дональдом Трампом, взлетели после его первой победы в президентской гонке, обратил внимание Bloomberg.

На торгах 16 января на пике акции SPAC-компании Digital World Acquisition (DWAC), которая с конца 2021 года пытается провести слияние с владельцем социальной сети политика Trump Media & Technology Group, подскочили на NASDAQ на 15,3%, до $19,97. Бумаги небольшой IT-компании Phunware, которая занималась разработкой приложения Трампа для его президентской кампании в 2020 году, взлетели на NASDAQ на 268,9%, до $0,28. Котировки видеохостинга Rumble, который сотрудничает с медиагруппой Трампа, подорожали на 17,69%, до $3,99.

На рынке стали скупать бумаги после первой победы Трампа в этой президентской гонке. 15 января на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова политик получил большинство голосов, при том что его соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли — набрали более чем в два раза меньше голосов. Решительная победа Трампа в Айове укрепила его статус в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на грядущих президентских выборах.

«Трамп одержал победу на кокусах республиканцев в Айове, набрав 51% голосов. Далее следует Нью-Хэмпшир, где Хейли показывает хорошие результаты. Однако Трамп выглядит неудержимым», — отметил главный рыночный аналитик инвесткомпании Finalto Нил Уилсон.

SPAC-компания Digital World Acquisition объявила о планах провести слияние с Trump Media & Technology Group еще в октябре 2021 года, однако впоследствии сделку, которая позволила бы медиакомпании Трампа выйти на биржу, несколько раз откладывали. Но в прошлом месяце Digital World Acquisition заявила, что все-таки ожидает закрытия сделки в первом квартале 2024 года.

Trump Media & Technology Group в феврале 2022 года запустила соцсеть Truth Social, которую Дональд Трамп позиционировал как средство борьбы «с тиранией бигтехов». Дело в том, что после штурма Капитолия в 2021 года аккаунт политика в Twitter (ныне X) был заблокирован. После этого бывший президент пообещал пользоваться только своей соцсетью Truth Social. Впрочем, в августе 2023 года профиль был разблокирован и Трамп опубликовал пост со своей фотографией из тюрьмы.

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