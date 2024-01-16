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Apple вышел на первое место мире по поставкам смартфонов по итогу 2023 года

  • 16.01.2024, 20:00
Apple вышел на первое место мире по поставкам смартфонов по итогу 2023 года

Samsung потерял 13-летнее лидерство.

Apple вышел на первое место мире по поставкам смартфонов по итогу 2023 года. До этого с 2010 года лидерство неизменно удерживал Samsung, сообщает IDC Worldwide Tracker, отслеживающий глобальный рынок смартфонов.

Поставки Apple в 2023 году составили 234,6 млн, поставки Samsung – 226,6 млн.

В целом глобальные поставки смартфонов сократились на 3,2% в годовом исчислении до 1,17 млрд единиц в 2023 году, и это самый низкий годовой объем за десятилетие.

В IDC отмечают, что поставки смартфонов резко выросли в четвертом квартале прошлого года — на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (326,1 млн), что выше ранее прогнозируемого роста (7,3%).

«Во второй половине 2023 года мы наблюдали значительный рост со стороны игроков, производящих бюджетные смартфоны на базе Android, таких, как Transsion и Xiaomi, что связано с высоким спросом на развивающихся рынках. Но победителем стал Apple», — прокомментировала Набила Попал, директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker.

Она добавила, что успех Apple во многом объясняется растущей тенденцией к увеличению количества устройств премиум-класса, которые сейчас составляют более 20% рынка.

В IDC указывают, что рынок смартфонов «приближается к очень интересному времени». Huawei возвращается и быстро проникает в Китай. Такие бренды, как OnePlus, Honor, Google и другие, выпускают конкурентоспособные устройства в нижнем сегменте рынка и в верхнем ценовом диапазоне. Набирают обороты складные устройства и растет обсуждение возможностей искусственного интеллекта на смартфонах.

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