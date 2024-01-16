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В Беларуси не удается закрыть дефицит врачей и медсестер

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  • 16.01.2024, 20:05
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В Беларуси не удается закрыть дефицит врачей и медсестер

Нехватка этих кадров наблюдается на фоне релокации и посадок медиков.

В Беларуси сохраняется дефицит медиков. В целом по стране требуется более 4750 врачей-специалистов и 3860 медсестер. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий, передает «Зеркало».

В целом по стране на 16 января не хватает 4755 врачей-специалистов. Так, по 2230 вакансиям готовы платить до 1500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, указывают в объявлениях суммы до уплаты налогов. То есть на руки выйдет более скромная сумма.

К примеру, в Минске требуется 1467 врачей-специалистов, в Минской области — 736, а в Гомельской — 308.

Для сравнения: на 23 июня 2023 года в целом по стране не хватало 4952 врачей-специалистов.

Что касается медсестер, то в целом по стране требуется 3862 таких работника. По 1806 вакансиям готовы платить до 1000 рублей.

Решить проблему с нехваткой медиков в Беларуси не удается уже не первый год. Среди причин — отъезд специалистов на работу за границу, уровень зарплат (они ниже, чем средние по стране), а также задержания и «посадки» медиков. Среди вариантов, как решить кадровый вопрос в медицине, обсуждаются кардинальные решения. К примеру, увеличить срок обязательной отработки для выпускников, которые обучались на бюджете.

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