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Зеленский: Украина способна доказать, что РФ примирится с полной утратой своего Черноморского флота

  • 16.01.2024, 20:15
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Зеленский: Украина способна доказать, что РФ примирится с полной утратой своего Черноморского флота
Владимир Зеленский

С каждым днем Россия теряет все больше.

Украина может доказать, что РФ примирится с полной утратой своего Черноморского флота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе украинский президент подчеркнул, что многие боялись последствий от получения Украиной дальнобойного оружия. Однако теперь видно, что с каждым днем Россия теряет все больше.

«Все думали, что у России есть ракеты, которые нельзя сбивать. Patriot сбивают все. Многие боялись последствий, если Украина получит оружие дальнего поражения, а в результате Россия только теряет больше», — сказал он.

Зеленский также напомнил, что РФ неоднократно заявляла о невозможности функционирования зернового коридора без ее участия, однако почти 16 тонн грузов уже транспортированы украинскими портами.

«И мы можем доказать, что Россия примирится с полной потерей своего Черноморского флота, терроризировавшего коммерческие суда», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас нужно получить превосходство в воздухе, как это ранее удалось достичь в Черном море.

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