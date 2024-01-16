В Цнянке продают трехуровневый коттедж 3 16.01.2024, 20:22

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Раньше в нем располагался частный детсад.

В Минске возле Цнянского водохранилища продают трехуровневый коттедж с сауной. Еще недавно там работал частный детский загородный клуб, передает «Зеркало».

Выставленный на продажу трехэтажный коттедж сделан из блоков. Крыша — из мягкой черепицы. Недвижимость находится на улице Сосновый Бор, его построили в 2011 году. Дом расположен на участке площадью более восьми соток, окруженном пятиметровыми туями.

Дом занимает более 330 «квадратов», из них жилая площадь составляет 101,9 м², кухня — почти 24 «квадрата».

Отопление в доме на газу, канализация местная. Дом подключен к центральному водопроводу.

На цокольном этаже организована комната под спортзал, есть кладовые, котельная, вместительная сауна. У коттеджа два входа.

Объект стоит 938 164 рублей или 298 000 долларов, однако цена не окончательная, можно поторговаться.

В объявлении не указан точный адрес объекта, но, судя по фото, здесь раньше размещался частный детский загородный клуб «Совушка».

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